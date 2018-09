Kia ProCeed, arriva la shooting brake elegante e pratica. Look originale e spazio a volontà

BARCELLONA - L’apostrofo nel nome non c’è più. Per il resto c’è tutto, è molto di più. ProCeed il modo con cui Kia interpreta il segmento shooting brake. Berlina sportiva, quasi una stationwagon coupé tanto è lo spazio di carico all’interno del bagagliaio. Con la ProCeed, Kia omaggia l’Europa e l’Italia in particolare. Il progetto è tutto europeo è il suo mercato di riferimento sarà proprio quello continentale con particolare riferimento all’Italia.

Bella, elegante, filante, pratica, l’auto per chi vuole tanta aggressività e tanto spazio. Dopo il prototipo esposto al Salone di Francoforte, la nuova ProCeed è stata svelata a Barcellona prima di partire per Parigi dove avrà il battesimo ufficiale durante il Salone dell’auto in programma dal 4 al 14 ottobre.

Via il coperchio luminoso a forma di contenitore la nuova ProCeed stupisce subito per le dimensioni abbondanti. Pensate è, anche se di poco, solo 5 millimetri, più lunga della Sportwagon. I 5 millimetri tornano anche nell’assetto ribassato che, appunto, si avvicina il pianale al suolo per 5 millimetri rispetto alla precedente versione.

Ma dove si resta senza parole è all’apertura del bagagliaio che arriva a ben 594 litri, una familiare insomma. E pensare che solo poco più in là c’è il montante posteriore ribassato notevolmente e inclinato: il risultato è assolutamente straordinario dal punto di vista estetico. Il resto lo fanno i paraurti che esaltano la forma possente. All’interno si fa notare subito la plancia con display da 8 pollici su cui ci sono soluzioni per la connettività completa sia alla piattaforma di Apple che a quella di Android. Il tutto, volendo, può essere connesso anche ad un impianto audio Jbl Premium.

La nuova ProCeed di Kia avrà come le sorelle una garanzia di sette anni e di potrà avere anche con il cambio automatico a cui può essere abbinato lo Smart Cruise Control. Naturalmente sono disponibili anche tutti i sistemi automatici di sicurezza come la frenata in caso di riconoscimento di pedoni, lo Smart parking assist e così via. La nuova ProCeed si può avere anche in versione Gt. Basti pensare che la gamma dei motori arriva fino a 204 cavalli. Per i prezzi bisogna attendere i primi giorni del 2019 quando la nuova ProCeed di Kia arriverà sul mercato.