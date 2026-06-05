Kia PV5 Passenger si amplia con la versione a 7 posti. Configurazione con più spazio e 390 km d'autonomia

Kia amplia la gamma PV5 con la nuova configurazione Passenger a 7 posti, pensata per rispondere alla crescente domanda di mobilità flessibile per famiglie e servizi di trasporto condiviso. Il modello si inserisce nella strategia Platform Beyond Vehicle (PBV) del marchio coreano. Il PV5 Passenger a sette posti è un veicolo completamente elettrico e versatile, destinato a impieghi che spaziano dai viaggi in gruppo ai servizi taxi, navette aeroportuali e applicazioni di mobilità commerciale. La configurazione interna prevede tre file di sedili (2-2-3), con maggiore spazio per passeggeri e bagagli rispetto alla variante a cinque posti. Basato sulla piattaforma elettrica E-GMP.S a pavimento piatto, il modello offre dimensioni interne ai vertici del segmento, con fino a 1.041 mm di spazio per le gambe e soluzioni pensate per facilitare l'accesso a bordo, anche grazie a porte scorrevoli e un'altezza di ingresso contenuta.

La capacità di carico varia da 318 litri con tutte le file in uso fino a 785 litri con la terza fila abbattuta. L'autonomia dichiarata supera i 390 chilometri nel ciclo WLTP, mentre la ricarica rapida in corrente continua fino a 150 kW consente il passaggio dal 10 all'80% in meno di 30 minuti. Tra le dotazioni figura anche la funzione Vehicle-to-Load, che permette di alimentare dispositivi esterni tramite la batteria del veicolo. Il sistema di infotainment include un display da 12,9 pollici affiancato da un quadro strumenti digitale da 7,5 pollici, con connettività estesa e aggiornamenti over-the-air.

«Il PV5 ridefinisce ciò che clienti e passeggeri possono aspettarsi da un van elettrico, massimizzando flessibilità, comfort e spazio», ha dichiarato Erhan Eren, Director PBV di Kia Europe. Il modello integra inoltre soluzioni avanzate di gestione flotte e sistemi di assistenza alla guida, oltre a un raggio di sterzata di 5,5 metri pensato per la guida urbana. La gamma PV5 comprende già versioni Cargo, Passenger, Chassis Cab e varianti speciali, ed è stata riconosciuta con diversi premi internazionali di settore.