Kia rinnova il Suv-icona Sportage. Stile ritoccato, nuove tecnologie e tutte le motorizzazioni: a benzina, ibrida, diesel e Gpl

Non è difficile indicare l'icona assoluta nella storia del marchio Kia: si chiama Sportage, vanta 7 milioni di esemplari sfornati in 5 generazioni, è leader anche in Italia tra i Suv non low-cost di segmento C. Nel 2022 Sportage è stato profondamento rinnovato, compiendo con la recente generazione un netto salto in alto sotto il profilo delle tecnologie, ma soprattutto dello stile che è diventato una vincente fonte di seduzione per i clienti del brand coreano.

Adesso il modello si rinnova ulteriormente, senza ovviamente stravolgere quel look che ne ha decretato il successo sul mercato europeo (Sportage non a caso è prodotto nello stabilimento slovacco di Zilina). Stessa formula e stesse dimensioni con 4,52 metri di lunghezza per 1,87 di larghezza e a,65 di altezza. Stesso passo, generoso, 2,68 metri che garantiscono buona abitabilità anche dietro e bagagliaio capiente e versatile (da 587 a oltre 1.700 litri). Si apprezza particolarmente quel metro e oltre a disposizione per le gambe dei passeggeri posteriori. E cattura l'attenzione il suo interno ridisegnato per incrementare comfort e appeal, oltre ad ospitare nuove tecnologie. Lo Sportage che è sbarcato ora nelle concessionarie incarna la serie più completa di sempre, distinguendosi per profondi miglioramenti a livello di design, innovazione e praticità d’uso. "Festeggiamo i trent'anni del modello sul nostro mercato – ha spiegato il presidente e Ceo di Kia Italia, Giuseppe Bitti -. Sportage ha inventato il concetto di Suv moderno nel 1996 e oggi propone livelli di assouta eccellenza". Il Suv coreano ha contribuito a elevare la percezione del brand in tutto il mondo, come ha ribadito il direttore marketing Giuseppe Mazzara: "Il nostro modello più venduto globalmente, un prodotto strategico ben definito e versatile, ora ancora più elegante e prestazionale".

All'esterno, superfici lisce e morbide si combinano con forme robuste e con una presenza su strada importante, conferendo al veicolo un carattere poliedrico, pronto per ogni circostanza, tragitti urbani o escursioni in fuoristrada. Ridisegnate le griglie e le luci (Drl a Led) del frontale e del posteriore, con un design moderno verticale. Gli interni offrono un abitacolo più elegante, con ampio spazio per ogni passeggero. Il volante è nuovo e si presenta con un inedito design a due razze, mentre la parte superiore della plancia è stata aggiornata e i diffusori d'aria integrati imprimono all’abitacolo una connotazione elegante e minimalista.

Al centro dell'esperienza di guida c'è il Connected Car Navigation Cockpit (CCnC), costituito da due display panoramici curvi da 12,3" e di un nuovo head-up display da 10". La connettività e le in-car options sono evolute con i sistemi wireless Apple CarPlay e Android Auto. Kia Connect e gli aggiornamenti OTA (Over The Air) permettono di scaricare funzionalità e servizi specifici, controllare lo stato di blocco del veicolo e pianificare percorsi. Per la prima volta su Sportage vengono introdotti i Kia Upgrades, che consentono agli utenti di aggiungere arcade games, YouTube e altri servizi di streaming video tramite WebOS, nonché nuovi sfondi di visualizzazione del sistema di infotainment. Prezioso il riconoscimento vocale supportato da ChatGTP. Disponibili, naturalmente, tutti gli Adas di moderna generazione per l'assistenza alla guida.

Ma non si vive di solo stile e di tecnologie accattivanti. Il vero segreto del nuovo Sportage è infatti la varietà delle motorizzazioni offerte, davvero per tutti i gusti. Più tradizionali o smaccatamente green, in ogni caso capaci di soddisfare qualsiasi tipo di clientela. Il Suv coreano viene proposto con propulsori MHEV, Full Hybrid e da ottobre anche PHEV. Al lancio sono già disponibili il turbobenzina 1.6 da 150 cv e il diesel mild-hybrid 1.6 da 136 cv con trazione anteriore, cambio manuale a 6 marce o automatico doppia frizione a 7 rapporti. Ad agosto si è aggiunta la soluzione full-hybrid del turbobenzina 1.6 (239 cv) in attesa della plug-in da 288 cv dello stesso motore. Cambio automatico a 6 rapporti, trazione anteriore o integrale. Di tutto e di più, infatti entro fine anno è attesa anche la variante a Gpl (compresa l'avanzata versione trifuel) realizzata direttamente da BRC. Varietà anche negli allestimenti disponibili, che sono 4: Business, Style, GT-line e GT-line Plus. Il listino parte dai 33.500 euro della Business 150 cv e arriva ai 56.250 della top di gamma GT-Line Plus a 4 ruote mortici. Al lancio i bonus Kia partono da 3.750 euro e arrivano a 5.100.