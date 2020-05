Kia riparte dall'elettrico, da giugno ordinabili le e-Niro ed e-Soul. Listino da 39.850 euro

MILANO – La ripartenza di Kia dopo il “congelamento” delle attività e la quarantena sarà elettrica. La filiale nazionale del costruttore coreano ha anticipato che con giungo saranno ordinabili i due modelli a zero emissioni che costituiscono l'offensiva di prodotto più green. Si tratta della e-Niro e della e-Soul. Entrambi i modelli vengono accreditati di una percorrenza superiore ai 450 chilometri grazie all'accumulatore agli ioni di litio da 64 kWh.

Kia Italia sostiene il lancio delle due vetture a batteria con il programma 7+7+7. Ai conosciuti sette anni di garanzia (a chilometraggio illimitato) vengono aggiunti anche quelli di manutenzione programmata e dei servizi Uvo connect. Il costruttore è impegnato nella realizzazione del “Plan S” con il quale punta ad una quota di mercato del 6,6% nel segmento dei veicoli elettrificati entro il 2025. Per questo è prevista la commercializzazione di 11 modelli a zero emissioni, di cui la e-Niro e la e-Soul sono le avanguardie.

«È un bel segnale pensare che la ripartenza di Kia dopo il lockdown passi proprio dall’apertura dell'ordinabilità dei veicoli elettrici», ha osservato Giuseppe Bitti, amministratore delegato di Kia Motors Company Italy. Il prezzo di accesso alla gamma a zero emissioni è di 39.850 euro, identico per entrambi i modelli, equipaggiati però con la batteria da 39,2 kWh che garantisce una percorrenza attorno ai 280 chilometri.

Queste versioni montano il motore da 136 cavalli, che ha tuttavia la stessa coppia (395 Nm) di quello da 204 installato sui modelli con l'accumulatore più capace (da 44.350 euro). Lo spunto da 0 a 100 all'ora è sostanzialmente sovrapponibile per le due vetture e differisce di appena un decimo: 7,8 e 7,9 secondi per le e-Niro (disponibile anche come hybrid e plug-in) ed e-Soul con l'unità più potente e 9,8 e 9,9 per quelle che dispongono del motore più “piccolo”.