Kia Seltos Full Hybrid: debutto europeo a Parigi, 154 cv e trazione integrale elettrificata

PARIGI - Da poco sbarcata in Europa, la Kia Seltos amplia la propria gamma con una motorizzazione full hybrid da 154 cv e introduce la tecnologia e-AWD, con un secondo motore elettrico sull’asse posteriore. Già ordinabile in Italia da 35.000 euro, il C-Suv sudcoreano arriverà nelle concessionarie nella seconda metà di novembre. Ma non finisce qui, dall’inizio del prossimo mese sarà disponibile anche la versione GPL da 180 cv, inoltre è in sviluppo una futura variante Tri-Fuel.

La nuova Kia Seltos Full Hybrid ha debuttato in Europa al Salone di Parigi 2026, segnando un ulteriore passo nell’espansione della gamma elettrificata del costruttore coreano. Il Suv, già affermato nei mercati internazionali e secondo modello più venduto a livello globale per Kia, si prepara a conquistare il segmento C con un design robusto, una maggiore attenzione alla praticità e nuove soluzioni tecnologiche dedicate all’efficienza.

L’arrivo della motorizzazione full hybrid risponde alla crescente domanda europea di vetture elettrificate e permette alla Seltos di affiancare modelli come Sportage e Niro. La strategia si inserisce in una fase positiva per il marchio, che tra gennaio e agosto 2026 ha registrato una crescita delle immatricolazioni del 9% in Europa, raggiungendo una quota di mercato del 4,1% anche grazie alle motorizzazioni ibride, uno dei principali motori di questa espansione.

Il sistema propulsivo della nuova Kia Seltos Full Hybrid abbina un motore a benzina 1.6 GDi a un’unità elettrica, per una potenza complessiva di 154 cv nella versione a trazione anteriore. La trasmissione è affidata a un cambio automatico a doppia frizione, mentre il consumo medio dichiarato, nel ciclo WLTP, è di 4,8 l/100 km, equivalenti a 20,8 km/l.

La novità tecnica più significativa è rappresentata dalla disponibilità della trazione integrale elettrificata e-AWD, una soluzione che debutta proprio sulla Seltos nella gamma Kia. In questa configurazione, il sistema combina il propulsore termico anteriore con due unità elettriche, una per ciascun asse, e raggiunge una potenza complessiva di 178 cv.

Il motore elettrico posteriore permette di trasferire la coppia direttamente alle ruote posteriori senza un collegamento meccanico con l’unità anteriore, favorendo la motricità e la stabilità anche sui fondi a bassa aderenza. La variante e-AWD dichiara un consumo medio WLTP di 5,5 l/100 km, pari a 18,2 km/l.

Invariate le dimensioni, la Kia Seltos misura 4,43 metri di lunghezza, 1,83 metri di larghezza e 1,60 metri di altezza, con un passo di 2,69 metri. Il bagagliaio offre una capacità dichiarata di 536 litri, che scende a 483 litri nelle configurazioni a trazione integrale. La Seltos punta così a soddisfare le esigenze di chi cerca un Suv adatto sia agli spostamenti urbani che ai viaggi, con una particolare attenzione allo spazio destinato ai bagagli.

L’offerta italiana della Seltos si amplierà ulteriormente nelle prossime settimane. Da inizio novembre sarà, infatti, ordinabile anche la versione bifuel a GPL, equipaggiata con il motore 1.6 T-GDi turbo benzina da 180 cv e disponibile con cambio manuale oppure automatico a doppia frizione DCT. Una proposta pensata per contenere i costi di rifornimento senza rinunciare a una potenza superiore rispetto a quella della variante full hybrid a trazione anteriore.

Kia Italia sta inoltre lavorando insieme a Westport Fuel Systems Italia allo sviluppo di una futura versione Tri-Fuel, destinata a combinare la tecnologia full hybrid con l’alimentazione a GPL. L’obiettivo è unire i vantaggi dell’elettrificazione a quelli del gas aumentando, così, l’autonomia complessiva e riducendo i costi di utilizzo. Il debutto commerciale di questa configurazione avverrà però il prossimo anno.