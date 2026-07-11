Kia Seltos: il Suv che porta comfort e tecnologia al centro della scena

FRANCOFORTE - Con la seconda generazione della Seltos, Kia amplia ulteriormente la propria offensiva nel segmento dei C-Suv europei, introducendo un modello già protagonista a livello globale ma finora assente nel Vecchio Continente. Posizionata tra la Stonic e la Sportage, la nuova Seltos punta a conquistare le famiglie e chi cerca un Suv versatile, spazioso e ricco di tecnologia, senza rinunciare a una guida piacevole e rilassante. Disponibile fin da subito con il motore 1.6 turbo benzina da 180 CV, mentre la variante Full Hybrid arriverà in autunno, la nuova proposta della Casa coreana rappresenta anche un tassello importante nella strategia multienergia del marchio.

Lunga 4,43 metri, larga 1,83 e con un passo di 2,69 metri, la Seltos sfrutta la piattaforma K3 per offrire un abitacolo particolarmente generoso. Il design riprende il linguaggio stilistico Opposites United già visto sulle elettriche della gamma Kia, ma lo interpreta con una personalità tutta sua. Il frontale è dominato dalla firma luminosa Star Map integrata nella calandra, mentre la fiancata abbina superfici pulite, passaruota muscolosi, maniglie a filo carrozzeria e un tetto dall'effetto flottante che alleggerisce la vista laterale. Il posteriore completa il quadro con gruppi ottici orizzontali, spoiler pronunciato e tergicristallo nascosto.

L'impressione di robustezza esterna trova conferma all'interno, dove la Seltos propone un ambiente moderno, razionale e particolarmente curato dal punto di vista ergonomico. La plancia adotta il display panoramico già visto sulle più recenti Kia, con due schermi da 12,3” dedicati rispettivamente alla strumentazione digitale e all'infotainment, separati da un display da 5,3” riservato alla climatizzazione. Una soluzione che permette di mantenere numerosi comandi fisici facilmente raggiungibili, evitando di concentrare ogni funzione sul touchscreen.

L'abitacolo trasmette una sensazione di spazio notevole grazie alle linee orizzontali della plancia e all'ottima abitabilità anche per chi siede nella seconda fila, dove gli schienali possono essere inclinati per aumentare il comfort nei lunghi viaggi. Il bagagliaio da 536 litri si colloca ai vertici della categoria e, abbattendo gli schienali posteriori, arriva a superare i 1.500 litri di capacità confermando, così, la vocazione familiare del modello.

La dotazione tecnologica è uno dei punti di forza della nuova Seltos. Oltre agli aggiornamenti software Over-the-Air, sono presenti il sistema Kia Connect, la Digital Key 2.0, l'assistente vocale basato sull'intelligenza artificiale generativa, numerose prese USB-C ad alta potenza e, negli allestimenti superiori, impianto audio Harman Kardon, head-up display e illuminazione ambientale personalizzabile. Sul fronte della sicurezza, la suite di sistemi ADAS comprende la guida assistita di Livello 2 con Highway Driving Assist 2, Smart Cruise Control evoluto, mantenimento attivo della corsia, frenata automatica d'emergenza e monitoraggio degli angoli ciechi, offrendo un livello di assistenza molto elevato già dalle versioni di accesso.

Per il primo contatto su strada abbiamo guidato la versione equipaggiata con il quattro cilindri 1.6 T-GDi da 180 CV e 270 Nm di coppia, abbinato al cambio automatico doppia frizione a sette rapporti. Il propulsore convince per la buona elasticità e per la prontezza con cui risponde alle richieste dell'acceleratore. La spinta è lineare e permette di affrontare con disinvoltura tanto il traffico cittadino quanto i trasferimenti autostradali, con prestazioni adeguate ai circa 200 km/h di velocità massima e uno 0-100 km/h nell'ordine dei nove secondi.

Più della sportività, però, è il comfort l'aspetto sul quale gli ingegneri Kia hanno concentrato il lavoro di sviluppo. L'assetto è stato specificamente adattato alle esigenze del mercato europeo grazie al lavoro svolto tra il centro R&D di Namyang e quello europeo di Rüsselsheim, con numerosi collaudi effettuati anche sulle strade di Spagna e Svezia. Il risultato è un SUV che trasmette subito sicurezza, con uno sterzo naturale, progressivo e preciso, sospensioni capaci di assorbire efficacemente le irregolarità e una buona riduzione di vibrazioni e rumorosità grazie anche all'introduzione del supporto Hydro G-Bush all'avantreno. Anche affrontando percorsi ricchi di curve, il rollio resta contenuto e la vettura mantiene sempre reazioni prevedibili, senza rinunciare a quell'impostazione turistica che rappresenta la sua vera filosofia progettuale.

Le modalità di guida Eco, Normal e Sport modificano sensibilmente la risposta dell'acceleratore e dello sterzo, consentendo di adattare il comportamento della vettura alle diverse situazioni. In modalità Sport il comando dello sterzo diventa leggermente più diretto e la risposta del motore più pronta, mentre nella guida quotidiana la modalità Normal rappresenta il miglior compromesso tra fluidità e consumi. Durante la prova il quattro cilindri ha fatto registrare percorrenze comprese tra 7 e 9 l/100 km, valori vicini a quelli dichiarati considerando il tipo di percorso affrontato.

Nei prossimi mesi la gamma si arricchirà con il sistema Full Hybrid da 154 CV nelle versioni a trazione anteriore e da 178 CV con la nuova trazione integrale elettrica e-AWD, che rappresenta una novità assoluta per Kia in Europa. Le versioni ibride introdurranno inoltre la funzione Vehicle-to-Load per alimentare dispositivi esterni e il sistema Smart Regenerative Braking 3.0, mentre nel corso del 2027 arriverà anche la variante Tri-Fuel alimentata a benzina, elettrico e GPL.

Con prezzi che partono da 31.500 euro e una gamma composta dagli allestimenti Business, Style, GT-Line e X-Line, la nuova Kia Seltos si presenta come una proposta completa nel panorama dei Suv di segmento C. Più che puntare su una guida sportiva, privilegia spazio, comfort, tecnologia e facilità di utilizzo, qualità che la rendono una delle novità più interessanti per chi cerca un'auto capace di accompagnare senza difficoltà la vita di tutti i giorni e i viaggi in famiglia.