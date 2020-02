Kia Sorento 2021, le prime immagini in attesa del debutto a Ginevra

ROMA – Kia stuzzica la curiosità degli appassionati anticipando le prime immagini ufficiali del nuovo Sorento, SUV che farà il suo debutto mondiale tra pochi giorni in occasione del Salone di Ginevra 2020. Per realizzarlo, i designer Kia hanno cercato mantenere l'estetica robusta e imponente delle precedenti generazioni di Sorento, coniugando però un maggior grado di raffinatezza e sobrietà.

Dunque, il look ora incorpora linee più nitide e superfici continue, prediligendo profili dal taglio spiccatamente geometrico piuttosto che tondeggianti (come accadeva sul modello precedente). Spicca anche il nuovo tiger nose più ampio, che si avvolge organicamente attorno ai fari integrati su ciascun lato. Novità anche per i gruppi ottici, che a loro volta, sono dotati di una nuova luce diurna a LED che preannunciano una nuova firma stilistica in casa Kia, definita “Tiger eye”.



Cresce il passo, si riducono gli sbalzi anteriori e posteriori, e le nuove proporzioni estendono anche la lunghezza del cofano, spostando il montante anteriore di 30 mm più indietro rispetto all'asse anteriore. Dentro troviamo un infotainment all'avanguardia, massima praticità e materiali di prima qualità. Due display digitali rappresentano il cuore del cruscotto. Mescolando finiture metalliche, rivestimenti in pelle e superfici effetto legno goffrato, l'interno integra tutto il meglio disponibile in termini di tecnologia, assistenza alla guida ed infotainment.

Sul nuovo Sorento cresce anche lo spazio a disposizione degli occupanti, mentre dal punto di vista dei motori troveremo tutte le ultime novità elettrificate del marchio: per la prima volta, le motorizzazioni ibride saranno protagoniste nella gamma di Sorento. Il nuovo Sorento è l’ultimo tassello della line-up globale dei SUV di Kia, che comprende anche Seltos, Stonic, Sportage e Telluride. Il nuovo modello è il risultato di uno sforzo collaborativo tra tutti e tre gli studi all'interno della rete di progettazione globale di Kia che coinvolge Corea, Europa e Nord America.