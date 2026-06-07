Kia Sportage, invenzione trifuel. La casa coreana punta su una tecnologia esclusiva: ibrido più GPL

CHERASCO - C’è un’alternativa interessante per chi ha deciso di abbandonare il diesel ma ancora non si è fatto sedurre dalle emissioni zero: è la formula Tri-Fuel. Un’esclusiva Kia sul mercato italiano, una variante in più per la già ricca gamma della Sportage, il Suv coreano che ha scalato le classifiche di gradimento grazie al design accattivante e alle avanzate tecnologie. Cosa significa Tri-Fuel? È l’abbinamento dell’alimentazione a benzina con un gruppo propusore full-hybrid e l’aggiunta del Gpl. Un mix vincente sul fronte delle prestazioni e dell’efficienza.

Ma anche, soprattutto, del risparmio se si calcola che con circa 40 euro è possibile riempire il serbatoio da 65 litri (52 netti) del Gpl per un’autonomia di 650 km. Sommandola a quella garantita dal serbatoio della benzina (altri 52 litri) si possono percorrere oltre 1.500 km senza rifornimento. Grazie a un software “intelligente”, è la vettura stessa a scegliere l’alimentazione ideale in base all’impiego richiesto e alle sollecitazioni, con un apprezzabile equilibrio d’esercizio.



La formula Tri-Fuel nasce dalla collaborazione tra Kia e Westport Fuel Systems (ex Brc), multinazionale leader a livello mondiale sul fronte delle alimentazioni alternative: metano e idrogeno, oltre al Gpl. La tecnologia adottata dalla Sportage è l’evoluzione di un progetto introdotto per la prima volta nel 2024 sulla Niro e ulteriormente affinato. Il cuore del sistema è il motore turbo benzina 1.6 T-GDi da 177 cv associato all’elettrico sincrono da 65 cv (47,7 kW) con batteria da 1,49 kWh (270V). Nel full-hybrid già in commercio la potenza combinata raggiunge 239 cv e l’aggiunta del Gpl offre potenza sostanzialmente identica dando vita a un powertrain equilibrato, in grado di unire basse emissioni e ridotti consumi salvaguardando sempre le prestazioni. La potenza complessiva della Tri-Fuel raggiunge infatti i 237 cv con una coppia massima di 380 Nm per una velocità massima di 237 km/h e un’accelerazione da 0 a 100 in 7,9 secondi.

La vettura svela un carattere dinamico: specialmente in modalità Sport il divertimento di guida è garantito, aumentato dalla possibilità di utilizzare le palette al volante quando non ci si affida al cambio automatico. Non si avvertono mai “salti” di potenza nel passaggio dalle alimentazioni a benzina all’ibrido, al Gpl. «Offriamo prestazioni eccellenti con uno straordinario piacere di guida e un risparmio d’esercizio senza rinunce» ha spiegato Giuseppe Bitti, presidente e Ceo di Kia Italia, presentando la Sportage Tri-Fuel presso la sede cuneese della Westport Fuel Systems. «In trent’anni di collaborazione – ha aggiunto – abbiamo realizzato più di 100 progetti comuni e trasformato 135mila veicoli a Gpl, un carburante che mantiene costante la sua quota di penetrazione intorno al 9% sul mercato. L’abbinamento con l’ibrido, in costante crescita, spiega perché sia particolarmente interessante questa formula che solo noi proponiamo».



Perché sceglierla? I manager della Casa coreana non hanno dubbi, come ha ribadito il capo marketing e comunicazione Giuseppe Mazzara: «Questa macchina cancella proprio i dubbi eventuali dei clienti orientandoli verso la soluzione da preferire». Disponibili per la Sportage Tri-Fuel tre livelli di allestimento: Business, Style e la nuova Black Edition, top di gamma e novità assoluta per il mercato italiano. I prezzi sono rispettivamente di 40.000, 42.750 e 44.750 euro, ma l’offerta di lancio riduce il listino di 3.800 euro e la Business parte dunque da 36.200 euro. In alternativa su tutta la gamma rateazione a partire da 299 euro al mese con Tan 0. Fin dalla versione base troviamo di serie guida autonoma di Livello 2, smart key e fari Full Led anteriori e posteriori.

La Style aggiunge cerchi in lega da 18 pollici, vetri posteriori oscurati, Blind Spot Monitor, ricarica wireless per smartphone. Black Edition amplia l’offerta premium con un’attenzione speciale al dettaglio e al design, ad esempio negli elementi esterni in nero lucido e nella possibilità di configurare il tetto nero a contrasto con il tetto panoramico apribile elettricamente o il portellone elettrico “intelligente”. L’abitacolo propone un ambiente sofisticato con doppio display panoramico da 12,3 pollici, rivestimento del tetto nero e sedili che combinano pelle artificiale e materiale scamosciato. Nel corso della presentazione, presso la sede di Cherasco (cuneese) della Westport Fuel Systems, Bitti ha ribadito gli obiettivi globali di Kia: 4,13 milioni di veicoli venduti entro il 2030 (contro i 3.35 previsti quest’anno) per una quota mercato del 4,5%. E l’ampliamento della gamma full-hybrid a 14 modelli per un milione di veicoli l’anno, oltre ai 13 modelli full-electric. Entro il 2030 saranno tre i modelli Tri-Fuel nella gamma italiana.