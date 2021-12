Kia Sportage, nuove tecnologie migliorano il piacere di guida. 5^ generazione guadagna in sportività e comfort

MILANO - Tra le prerogative della quinta generazione del suv Kia Sportage - che debutterà il prossimo 15 gennaio - c’è un’esperienza di guida ancora più coinvolgente e confortevole rispetto al modello attuale, grazie a sospensioni e sistemi avanzati di sterzo e gestione della dinamica messi a punto espressamente per le strade europee. Ne è un esempio la sospensione a controllo elettronico che fornisce un perfetto equilibrio tra controllo continuo dello smorzamento e la qualità della vita a bordo. Kia Sportage propone ora la nuova modalità Terrain e la trazione integrale che assicurano una trazione ottimale su terreni più impegnativi. Gli ingegneri di Kia sono giunti a questi risultato perché nel suo sviluppo la quinta generazione di Sportage è stata sottoposta a un rigoroso programma di test per garantire i livelli richiesti dai clienti europei.

La nuova piattaforma su cui è stato costruito Sportage ha inoltre fornito le basi ideali per il team di ingegneri Kia per mettere a punto meticolosamente il layout meccanico e i sistemi elettronici, così da creare un suv raffinato, stabile e confortevole, con una guida agile e dinamica. Il sistema di servosterzo MDPS di Sportage offre una sensazione di controllo della direzione desiderata chiara e in grado di mantenere una costante connessione tra veicolo e pilota. Le sospensioni, che si basano su uno schema McPherson all’anteriore e a quattro bracci al posteriore, sono state messe a punto per rendere la nuova Sportage più raffinato e confortevole, oltre che più sportivo nel suo carattere dinamico. Kia Sportage debutta con una serie di tecnologie elettroniche che ottimizzano la precisione di guida e il controllo ottimale in tutte le condizioni atmosferiche e sulle più diverse superfici. È prevista come optional anche una sospensione a controllo elettronico (ECS) che offre confort e livelli di sicurezza superiori grazie al controllo continuo dello smorzamento. La tecnologia reagisce in tempo reale ai movimenti del corpo vettura del suv e agli input di sterzata, effettuando rapide regolazioni degli ammortizzatori per contrastare il sollevamento, il beccheggio e il rollio del corpo vettura.

Altra novità assoluta di Sportage, disponibile sui modelli AWD Hybrid e Plug-in Hybrid, è la nuovissima modalità ‘Terrain’ sviluppata per i proprietari di Sportage che desiderano vivere avventure all’aria aperta e attività ricreative in piena sicurezza. Selezionando Terrain il sistema regola automaticamente le impostazioni per ottenere la massima trazione su superfici a bassa aderenza, tra cui neve, fango e sabbia. Sportage si avvia in modalità Drive - caratteristica standard su tutti i modelli - ed poi possibile selezionare la modalità Comfort, Eco o Sport per adattare meglio la guida alle proprie esigenze e ai propri gusti. È evidente che la modalità Eco permette di ottenere i migliori consumi carburante, ma in modalità Sport, le risposte di sterzata e accelerazione vengono migliorate per offrire un’esperienza di guida dinamica.

Per maggiore sicurezza, tutte le modalità di guida vengono evidenziate nel cluster digitale ad alta risoluzione con immagini specifiche. Nei modelli Hybrid e Plug-in Hybrid dotati di ammortizzatori convenzionali, è stato ottenuto un ulteriore miglioramento delle prestazioni dinamiche e della stabilità in curva grazie al sistema E-Handling, che utilizza le misurazioni della coppia del motore elettrico per migliorare la risposta dello sterzo, la trazione sui modelli a trazione anteriore (FWD) e la stabilità in situazioni di emergenza.