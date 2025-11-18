Kia Stonic debutta negli showroom. Due motorizzazioni e tre allestimenti per il rinnovato crossover

La nuova Kia Stonic arriverà in concessionaria con un open weekend dedicato nelle giornate del 29 e 30 novembre, ma è già ordinabile ed è possibile configurarla sul sito della casa coreana kia.com. Il crossover di segmento B con l'estetica rinnovata caratterizzata da firme luminose ed elementi nei paraurti che richiamo lo stile degli ultimi modelli del brand, è offerto in 3 allestimenti denominati, rispettivamente, Urban, Style e GT-line. Già da quello d'ingresso la dotazione annovera accessori quali i cerchi in lega da 16 pollici, i fari FULL LED, il climatizzatore manuale, il Kia navigation sistem DAB con schermo touch da 12,3 pollici, Apple CarPlay ed Android Auto. La Style aggiunge i cerchi da 17 pollici, i retrovisori esterni ripiegatili elettricamente e dotati di indicatori di direzione, il climatizzatore automatico ed i vetri posteriori oscurati.

Mentre la variante GT-line si arricchisce dei cerchi da 17 pollici dal design specifico, dello smart cruise control e dell'highway driving assist del blind spot assist, dei sedili in Kia tex classic e del caricatore wireless per lo smartphone. La Urban può essere scelta con il 1.0 T-GDI da 100 CV associato al cambio manuale a 6 marce, mentre la Style è proposta anche con il motore 1.0 T-GDI mild hybrid da 115 CV, sia con trasmissione manuale a 6 marce che automatica a doppia frizione a 7 rapporti, la GT-Line, invece, è ordinabile esclusivamente con il 1.0 T-GDI mild hybrid. I prezzi vanno dai 22.800 euro della Stonic Urban, ai 30.750 euro della Stonic GT-line mild hybrid con cambio DCT7.