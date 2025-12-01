Stonic si rinnova all'insegna di stile e tecnologia. Il crossover Kia pensato per l'Europa alza l'asticella

Versatilità e stile, sono gli ingredienti sui quali Kia ha puntato per il rinnovamento di Stonic. Non solo un facelift, infatti, quello del crossover compatto della gamma, che torna in scena con un intervento profondo dedicato design, tecnologia e dotazioni in aggiunta e il tutto accompagnato da vantaggi esclusivi per il lancio validi fino al 31 dicembre 2025. A livello estetico la Stonic di nuova generazione adotta la filosofia 'Opposites United' del marchio coreano che introduce paraurti ridisegnati, illuminazione Star Map Signature e un frontale più marcato. Cresce lievemente la lunghezza (+25 mm), mentre nuovi cerchi da 16 e 17 pollici e tre tinte aggiuntive (Adventurous Green, Yacht Blue e Snow White Pearl) completano il restyling. C'è anche la variante GT-line che si distingue per dettagli sportivi dedicati, inclusi cerchi specifici e finiture in high glossy black. Gli interni compiono un deciso salto di qualità e integrano soluzioni tipiche di segmenti superiori.

Debutta infatti il panoramic dual display con doppio schermo da 12,3», la nuova plancia centrale con comandi multimodali. Il volante e la console sono stati ridisegnati, mentre illuminazione ambientale, ricarica wireless e porte USB-C completano il pacchetto. In Italia variano anche sedili e finiture in base agli allestimenti Urban, Style e GT-line. La gamma motori comprende il 1.0 T-GDi benzina da 100 CV e il mild-hybrid da 115 CV, disponibili con cambio manuale o DCT a sette rapporti. È confermato anche l'arrivo di una versione GPL nel corso del 2026. Ricca la dotazione di sicurezza e assistenza alla guida, che abbiamo anche avuto modo di testare su strada in occasione di un primo contatto. Per il mercato italiano l'allestimento Urban apre la gamma con fari a Led, cerchi da 16», sistema infotainment aggiornato e pacchetto Adas completo.

Style aggiunge clima automatico, cerchi da 17», vetri oscurati e Smart Key con il Launch Pack incluso fino al 31 dicembre 2025. Al vertice la GT-line, che introduce un design dedicato, sedili specifici, Digital Key 2.0 e contenuti Adas avanzati con cambio Dct. Pensata per l'Europa, la rinnovata Stonic punta su un mix di praticità, tecnologia e design per restare competitiva nel segmento B e continuare il percorso della casa coreana verso nuove soluzioni di mobilità.