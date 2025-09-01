Stonic si rinnova, l'evoluzione del crossover Kia sia nel design che a livello di interni e connettività

Kia ha aggiornato il crossover di segmento B, la Stonic, sia nel design che a livello di interni e connettività. Lunga 4,165 mm, la Stonic presenta una linea rivista nel frontale con nuovi gruppi ottici, una nuova feritoia, ed un paraurti rivisitato secondo le nuove tendenze stilistiche del brand. Cambiano le firme luminose anche al posteriore, dove troviamo anche un nuovo portellone. La variante GT-Line presenta cerchi da 17 pollici dal design più sportivo. L'abitacolo vede protagonisti due schermi da 12,3 pollici che creano una struttura unica nella parte superiore della plancia, che si sviluppa in orizzontale.

Dotata di porte USB-C, della ricarica wireless per lo smartphone e dell'illuminazione ambientale, la nuova Stonic sfoggia anche la Digital Key, mentre il bagagliaio ha una capacità di carico di 352 litri. Sotto le forme aggiornate si cela un motore 1.0 T-GDI disponibile anche con il sistema ibrido leggero; come si apprende dalle indicazioni fornite dal sito media globale del marchio, la vettura potrà essere scelta con il cambio manuale a sei marce o con una trasmissione a doppia frizione a sette rapporti. Tra gli aiuti alla guida segnaliamo il dispositivo di prevenzione delle collisioni nei cambi di corsia, il sistema che previene gli urti in retromarcia, e lo Smart Cruise Control, che sfrutta la sinergia con il navigatore, per regolare la velocità in prossimità delle curve.