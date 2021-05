Kia, una versione speciale per celebrare 30 anni di Sportage: look sportivo, diesel mild hybrid e dotazioni molto ricche

MILANO - Era il 1991. Kia Motors non faceva ancora parte del Gruppo Hyundai, aveva un passato glorioso alle spalle (è stata la prima casa sudcoreana a produrre auto nel proprio Paese) ma aveva dovuto affrontare crisi durissime, che ne avevano messo in dubbio il proprio futuro. Per uscirne servivano scelte coraggiose, magari anche rischiose. Detto fatto: mentre sulla scena internazionale irrompevano i SUV di grandi dimensioni, ingombranti, invadenti, spesso guardati con ostilità da un pubblico ancora impreparato alla svolta radicale di gusti e tendenze maturata negli anni a venire, a Seul decisero di rompere gli schemi con un Urban-Suv, un veicolo compatto, lungo poco più di 4 metri (oggi 4,5) adatto a muoversi agevolmente in città, su strada e in fuoristrada, senza dare troppo nell’occhio. Quell’auto innovativa si chiamava Sportage. Inizialmente fu venduta soltanto in Oriente; in Europa sarebbe arrivata in un secondo momento. 160.000 le unità immatricolate in Italia, dove la filiazione locale della casa coreana ha deciso di celebrare il trentennale con una serie speciale denominata appunto GT Line 30° Anniversario.

L’auto è già disponibile nelle concessionarie con la motorizzazione diesel mild hybrid 1.6 CRDi da 136 cv, nelle versioni a due o quattro ruote motrici. I prezzi vanno da un minimo di 39.750 euro a un massimo di 41.500. Sono dunque i più cari della gamma Sportage, che prevede un entry level da 25.500 euro e versioni intermedie, a benzina, a gas (GPL) e diesel con prezzi compresi tra 26.500 e 34.250 euro. Ciò detto, per la versione 30° Anniversario sono previsti sconti di 6.000 euro sul prezzo di listino in caso di permuta o rottamazione. E non è tutto: grazie al programma denominato Scelta Kia Special, il vantaggio cliente può arrivare fino a 7.600 euro, mentre il programma Easy consente pagamenti dilazionati con rate a partire da 229 euro.

L’allestimento prevede l’esclusivo look sportivo della GT Line e una dotazione di serie molto ricca, adeguata alla concorrenza dei più qualificati compact-SUV di classe premium. All’interno spiccano sedili in pelle nera con cuciture a contrasto, riscaldabili e ventilati all’anteriore (solo riscaldabili dietro). Anche il volante sportivo, rivestito in pelle, è riscaldato. Il pacchetto sicurezza prevede telecamera con visuale a 360 gradi, sensori di parcheggio, rilevamento automatico dei limiti di velocità, sistema di avviso e correzione del superamento della carreggiata, frenata d’emergenza, cruise control intelligente, rilevamento della stanchezza del conducente. Di ultima generazione sono anche i sistemi di connettività, e non manca un impianto audio di qualità, in aggiunta a radio e climatizzatore di serie.

“Sportage non è solo un prodotto di successo, rappresenta qualcosa di ancora più importante per la storia del nostro brand e se vogliamo anche della storia dell’automobilismo contemporaneo – tiene a dire Giuseppe Bitti, amministratore delegato di Kia Italia –. Ormai diamo quasi per scontata l’esistenza dei SUV sulle nostre strade, ma trent’anni fa non era così e Sportage si presentò al mondo come modello precursore di questa tendenza. Fu un cambiamento radicale di interpretazione della fruizione automobilistica e oggi, guardandosi alle spalle, è emozionante pensare che un tassello di questa evoluzione sia rappresentato da uno dei modelli di più grande successo del marchio Kia”.