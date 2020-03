Kia Xceed e ceed sportswagon ora anche ibride plug-in. Con 60 km di autonomia elettrica

ROMA - Kia lancia in Italia le due varianti plug-in hybrid di XCeed e Ceed Sportswagon, che aggiungono così una ulteriore e importante possibilità di scelta nell’ambito di una gamma, quella del segmento C, di grande interesse anche per il nostro mercato. Il sistema PHEV di Kia è composto da un pacco batteria da 8,9 kWh e da un motore elettrico da 44,5 kW che affianca il motore 1,6 litri benzina per offrire una potenza totale di 141 Cv con 265 Nm di coppia. «Questi due modelli rappresentano un’importante passo per Kia - ha detto Giuseppe Bitti, amministratore delegato di Kia Motors Company Italy - poiché introducono powetrain avanzati di nuova generazione alla gamma dei nostri veicoli con i maggiori volumi di vendita.

Le immatricolazioni della nuova gamma Ceed sono cresciute del 46% su base annua nel 2019 a livello europeo. Per quanto riguarda invece il mercato italiano - continua Bitti - la famiglia Ceed ha un valore molto importante sulla percezione del marchio perché è il modello su cui si fonda il concetto dei 7 anni di garanzia. La tendenza all’acquisto di veicoli elettrificati sta aumentando esponenzialmente e mentre altri marchi parlano dei loro piani futuri di elettrificazione, Kia vanta già un’ampia offerta reale di veicoli con queste tecnologie. La nostra gamma comprende auto mild hybrid, full hybrid, plug-in hybrid ed elettriche pure. Se a tutto ciò aggiungiamo anche la presenza di veicoli a GPL - ha concluso l’amministratore delegato di Kia Motors Company Italy - l’offerta di Kia si declina come unica nel panorama automobilistico nazionale capace di presentare almeno una variante ad alimentazione eco-friendly per ogni segmento di mercato».



Kia XCeed e Ceed Sportswagon, che saranno in vendita in Italia nel secondo trimestre del 2020, sono costruiti a ilina, in Slovacchia con destinazione esclusivo per il mercato europeo. E continuano a proporre la garanzia di Kia di 7 anni o 150.000 km che vale anche per il powertrain ibrido e il pacco batterie. Grazie alla combinazione dell’unità elettrica da 44,5 kW e dell’efficiente motore GDI a iniezione diretta di benzina ‘Kappà da 1,6 litri XCeed e Ceed Sportswagon mettono a disposizione 141 Cv e 265 Nm e consentono rispettivamente di accelerare da 0 a 100 km/h in 11,0 e 10,8 secondi. Ceed Sportswagon è in grado di percorrere fino a 60 chilometri utilizzando la sola energia elettrica (ciclo combinato NEDC), mentre XCeed vanta un’autonomia di 58 chilometri (ciclo combinato NEDC). Il recupero di energia consente ai nuovi modelli ibridi plug-in di raccogliere energia cinetica e ricaricare le batterie mentre si procede per inerzia o in frenata, migliorando ulteriormente l’efficienza complessiva. Ceed Sportswagon è omologata con un consumo di 1,3 l/100 km ed emissioni di CO2 pari a 30 g/km, mentre XCeed PHEV 1.6 GDI fissa questi valori a 1,3 l/100 km e 31 g/km.

Il gruppo propulsore plug-in è abbinato a una trasmissione a doppia frizione a 6 marce (6DCT) una soluzione questa che garantisce una guida più piacevole rispetto ad altri veicoli ibridi dotati di trasmissioni a variazione continua (e-CVT). Entrambe le automobili sono equipaggiate con il nuovo Virtual Engine Sound System di Kia, un sistema di allarme acustico che si attiva in modalità solo elettrica a bassa velocità o in retromarcia. Il sistema genera livelli sonori virtuali fino a 59 dBA per avvisare i pedoni della presenza dell’ auto. Per le due nuove varianti ibride Plug-In, le sospensioni e lo sterzo sono stati leggermente modificati rispetto alle versioni benzina e diesel. Questi aggiornamenti assicurano che ogni veicolo mantenga lo stesso carattere di guida delle sue controparti convenzionali, pur adattando la diversa distribuzione del peso del gruppo propulsore PHEV. Entrambi i modelli sono dotati di serie del controllo elettronico della stabilità (ESC) e del sistema VSM (Vehicle Stability Management) nonché del Vector Torque by Braking, che riduce il sottosterzo in curva. Le nuove varianti di XCeed e Ceed Sportswagon presentano elementi di design destinati a differenziarle rispetto agli altri modelli, come il badge ‘eco plug-in’ e i paraurti che riprendono lo stile GT-Line.

Lo sportellino per la presa di ricarica è integrato nel parafango anteriore sinistro. Di serie i cerchi in lega di alluminio da 17 pollici (Ceed Sportswagon) e 18 pollici (XCeed). All’interno, spiccano nuove funzionalità destinate a migliorare l’utilizzo e a sfruttare al massimo il nuovo powertrain ibrido plug In. L’infotainment e il sistema di navigazione con la telematica UVO incorporano nuove funzionalità per aiutare a individuare i punti di ricarica disponibili nelle vicinanze o verso la destinazione. Inoltre, il touchscreen può essere utilizzato per programmare il momento in cui il veicolo deve essere ricaricato quando è collegato alla rete. Il climatizzatore propone anche l’opzione ‘Driver Only’ (solo conducente) che disattiva il flusso d’aria verso tutte le prese d’aria dell’abitacolo, ad eccezione di quelle più vicine al conducente, e ottenere così una riduzione del consumo di energia.