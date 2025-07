Kia XCeed MY 2026, arrivano nuovi motori più potenti e una Special Edition. Interni esclusivi e comfort di livello superiore

Kia rinnova la gamma XCeed con il Model Year 2026. L'aggiornamento prevede l'introduzione del motore benzina 1.6 T-GDi, disponibile in due livelli di potenza da 150 e 180 CV, e di una nuova Special Edition, per offrire ai clienti prestazioni più elevate e una versione unica che combina elementi del design GT-line, interni esclusivi e comfort di livello superiore. Tutte le motorizzazioni della gamma MY26 saranno conformi alla nuova normativa Euro 6e-bis e la gamma si strutturerà su tre allestimenti: Business, Special Edition e GT Line. Il motore 1.0 T-GDi avrà più potenza e raggiungerà i 115 CV (+15 CV rispetto al precedente model year), portando all'esordio anche la versione mild hybrid con cambio automatico a sette rapporti. L'1.6 T-GDi sarà disponibile con due livelli di potenza, 150 e 180 CV, con cambio automatico a sette rapporti, garantendo migliori performance. La versione più potente sarà disponibile solo sull'allestimento GT-line, per connotare maggiormente l'identità dinamica della vettura.

La versione Business non subirà variazioni rispetto al MY25, offrendo una gamma semplice e funzionale, le motorizzazioni disponibili saranno 1.0 T-GDi e 1.0 T-GDi Mhev DCT, entrambe da 115 CV. La Special Edition nasce invece con l'obiettivo di portare il look grintoso della GT-line anche sull'allestimento intermedio, rendendo accessibili elementi di design esclusivi a una platea più ampia. Si distingue per l'elegante tinta Wolf Grey e per i raffinati interni personalizzati in Yuka Steel Gray, che conferiscono all'abitacolo un carattere moderno e distintivo. Le motorizzazioni disponibili per questa versione sono l'1.0 T-GDi Mhev DCT e l'1.6 T-GDi 150 CV DCT. Infine, la top di gamma conferma tutta l'esclusività e qualità del MY25, con un ulteriore tocco di sportività, arricchita ulteriormente da nuove motorizzazioni e pacchetti optional per offrire ancora più scelta e personalizzazione ai clienti più esigenti. Prevederà solo la motorizzazione più performante, l'1.6 T-GDi DCT, con entrambi i livelli di potenza (150 e 180 CV).

Oltre al design esterno GT-line, riconoscibile per i fari a Led posteriore a nido d'ape, la linea di cintura satinata scura e la griglia anteriore in high glossy black con cornice satinata, avrà paddles al volante e la pedaliera in alluminio.Il tetto panoramico apribile elettricamente sarà disponibile come optional esclusivo per la versione da 150 CV ed è parte del pacchetto Plus Pack per la versione da 180 CV, offrendo maggiore luminosità all'abitacolo.