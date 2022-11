Koelliker distribuirà in Italia aCar. Il veicolo tedesco di EVUM Motors è 100% elettrico con trazione integrale

MILANO - Il gruppo Koelliker annuncia il nuovo accordo con EVUM Motors, azienda tedesca specializzata nei settori dell’ingegneria elettrica ed elettronica e nella progettazione e sviluppo di veicoli full electric. In virtù di questa partnership commerciale, Koelliker distribuirà in esclusiva sul mercato italiano aCar, il nuovo veicolo utilitario a trazione integrale, 100% elettrico, pensato per la clientela professional. EVUM Motors ha scelto Koelliker - si legge in un comunicato - per la professionalita della rete di concessionari del gruppo, la sua vasta e pluriennale esperienza nell’ambito dell’import automotive, la capacita di garantire un’offerta completa di servizi di vendita e post-vendita, e il know-how in tema di distribuzione di soluzioni di trasporto a zero emissioni. aCar, il primo veicolo commerciale 4x4 elettrico nel mercato europeo, e il modello che andrà ulteriormente ad arricchire l’offerta di mobilita sostenibile del Gruppo Koelliker.

La gamma italiana e composta dall’allestimento Select, declinato in quattro differenti versioni, tutte a trazione integrale: telaio cabinato, pick-up, cargo box e con cassone ribaltabile; a queste verranno aggiunti differenti allestimenti, capaci di rispondere alle specifiche necessita dei clienti. Un mezzo poliedrico quindi - recita un comunicato -, ideale nell’uso cittadino, per la gestione dei flussi logistici di merci e materiali all’interno delle aree urbane, in ambito forestale e agricolo, nell’artigianato e nell’edilizia, ma anche per attivita di protezione civile e per la micro-mobilita nei centri montani.

«Ancora una volta precorriamo i tempi rendendo disponibile sul mercato italiano un vero e proprio ’unicum’», spiega Marco Saltalamacchia, Executive Vice President & CEO, Gruppo Koelliker. «aCar e un eLCV a quattro ruote motrici che ci ha colpiti per la versatilita e le sue qualita. Prodotto in Germania con il contributo dei migliori player dell’indotto europeo, raggiunge due obiettivi importanti: alti standard e una filiera corta che incide favorevolmente sull’impronta di carbonio del costruttore, a completamento di un ciclo virtuoso che sposiamo in pieno». Siamo «lieti di annunciare la nostra partnership con il Gruppo Koelliker per la distribuzione di aCar in Italia», commenta Sascha Koberstaedt, CEO & Co-Founder di EVUM Motors.

«Condividiamo gli stessi valori e seguiamo la nostra comune ambizione di rendere l’aCar l’LCV preferito in Italia. Con le sue dimensioni ridotte, il suo carico utile e le sue capacita fuoristradistiche, siamo certi che la aCar guadagnerà una solida base di fan italiani. Con Koelliker abbiamo trovato un partner molto forte, in grado di soddisfare al meglio le esigenze dei nostri clienti».