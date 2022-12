Nuova Kona, il b-suv di Hyundai si trasforma per essere più efficiente e versatile. Quattro varianti: Ev, Hev, Ice ed N Line

A sei anni dal suo debutto Hyundai svela la nuova generazione di Kona, il popolare suv di segmento B che viene declinato nelle varianti Ev, Hev, Ice ed N Line e che - ora cresciuto nelle dimensioni - offre un aspetto dinamico e un abitacolo incentrato sul guidatore, con uno spazio interno versatile che soddisfa tutte le esigenze pratiche ed estetiche. La novità più evidente riguarda proprio il look che per tutte le versioni trae ispirazione da Kona elettrica, a partire dal frontale privo (a beneficio della penetrazione aerodinamica) della classica presa d’aria. Il frontale essenziale di Kona caratterizza il volume puro della sezione anteriore, che contribuisce alla fluidità delle prestazioni aerodinamiche del modello. Volumi che sono messi in risalto dalla firma luminosa Seamless Horizon Lamp a sviluppo orizzontale.

Nella variante Ev, questa riprende il motivo a pixel caratteristico della gamma elettrica Ioniq una novità per un modello Hyundai che aggiunge un ulteriore tocco distintivo. «Con l’inconfondibile carattere del modello, nuova Kona esprime una presenza sicura, audace e dinamica - ha dichiarato SangYup Lee, executive vice president e head of Hyundai Design Center - Kona si è evoluta sotto ogni aspetto per abbracciare una gamma ancora più ampia e diventare così un vero supporto per ogni stile di vita». Per offrire ai clienti il massimo spazio interno, Hyundai Kona è cresciuta fino a 4.355 mm di lunghezza, 150 mm in più rispetto alla generazione precedente (se si comparano le versioni Ev). Inoltre, il modello ha guadagnato 25 mm in larghezza e 60 mm di passo rispetto a prima, senza perdere nulla della sua iconica identità di design. Nonostante il suo aspetto futuristico, Kona non dimentica di essere un suv: il suo stile dinamico è accentuato dai passaruota scolpiti, che incorporano i fanali sia all’anteriore che al posteriore, evidenziando la robustezza del modello.

Nel quarto posteriore della fiancata una piega in diagonale collega la modanatura satinata dalla linea di cintura allo spoiler, creando un contorno che avvolge l’intero veicolo. Anche il posteriore presenta la Seamless Horizon Lamp, cui si aggiunge una luce di stop nella parte alta, perfettamente integrata nella modanatura dello spoiler. Molte variazioni stilistiche differenziano le diverse alimentazioni. L’Ev ha dettagli grafici a pixel sulla griglia anteriore e sul paraurti posteriore, cerchi in lega da 19 pollici con design ispirato ai pixel ed elementi stilistici neri, come possono essere anche gli specchietti laterali e il tetto. Le versioni Ice e Hev condividono un design robusto per i paraurti e passaruota in plastica nera. Mentre la N Line - oltre a specchietti e tetto in colorazione nera su richiesta - si differenzia in diversi aspetti come lo spoiler posteriore, il design più aggressivo dei paraurti con design ad ala che ne enfatizza l’assetto, i cerchi con design dedicato, il doppio scarico posteriore e la minigonna laterale argentata. All’interno nuova Kona offre un ampio spazio living con diverse funzioni di praticità e un’esperienza di bordo evoluta per soddisfare i diversi stili di vita.

L’architettura universale di derivazione Ev mostra un layout sportivo con un elemento orizzontale flottante che ne enfatizza l’ampiezza, offrendo uno spazio versatile per il conducente e i passeggeri. Il doppio display da 12,3 pollici e il modulo flottante danno una sensazione di grande tecnologia, mentre l’illuminazione all’interno dell’abitacolo migliora l’esperienza d’uso e il comfort. Il comando del cambio è stato spostato dalla console centrale a dietro il volante, offrendo una disposizione più pulita e ordinata oltre a un ampio spazio aggiuntivo per riporre oggetti nel tunnel centrale. Infine il divano posteriore piatto rafforza il legame estetico di Kona con l’urban design contemporaneo. L’abitacolo del modello offre un’esperienza unica con il massimo della praticità, del confort e della comodità. Dietro il divanetto si trova uno spazio di carico massimizzato.