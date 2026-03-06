La Denza Z9 GT si ricarica dal 10% al 97% in 9 minuti con batteria blade 2.0 e Flash Charging a 1.500 kW

BYD sta preparando lo sbarco di due tecnologie congiunte: la Battery Blade 2.0 e la ricarica Flash Charging a 1.500 kW di potenza. Il primo veicolo a potersene avvalere sarà la Denza Z9 GT che, oltre a prestazioni da supersportiva (tre motori, 850 kW, 270 km/h e 0-100 km/h in 2,7 s.), annuncia tempi di ricarica strabilianti.

La batteria Blade di seconda generazione è del tipo cell-to-body, dunque con celle a lama che hanno funzione strutturale e hanno una chimica LFP (Litio Ferro Fosfato) ulteriormente evoluta in ogni componente, grazie all’Intelligenza Artificiale e a nuovi processi, che ne hanno aumentato la densità energetica del 5% e incrementato le prestazioni anche in condizioni climatiche estreme.

Tutto questo grazie ad una migliore conduttività interna, che diminuisce la creazione di calore e ad una maggiore stabilità verificata in occasione di prove estreme come la ricarica rapida combinata con la prova di penetrazione del chiodo, senza generare combustione, fumo o fughe termiche anche dopo 500 cicli a carica rapida e anche con il cortocircuito simultaneo di 4 celle ad oltre 700 °C.

Anche il degrado è davvero contenuto: solo il 2,5%, anche se non è chiaro rispetto a cosa e dopo quanto tempo o quanti cicli. I tempi di ricarica si commentano da soli: dal 10% al 70% in 5 minuti, dal 10 al 97% in 9 minuti a temperatura ambiente mentre con -30 °C il passaggio dal 20% al 97% avviene in 12 minuti. Questo grazie non solo alla nuova batteria, ma anche al caricatore che riesce ad erogare fino a 1.500 kW attraverso un connettore unico.

4.239 stazioni Flash in Cina e prevede di arrivare a quota 20mila entro l’anno, in Europa la previsione è per 300 entro il secondo trimestre e per 1.000 entro la fine del 2026. Il loro tratto saliente è la conformazione a T che impedisce al cavo di sporcarsi e di non dover essere vincolati alla posizione della vettura alla posizione del connettore rispetto alla porta di ricarica. La Denza 9 GT con una batteria da 122 kWh dichiara un’autonomia di 1.036 km, ma con il ciclo cinese.