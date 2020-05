Kia Rio si rinnova: ora è anche elettrificata ma anche più sicura e connessa

MILANO - Pensa in grande la piccola Kia. La Rio di questa generazione è pronta a sbarcare a settembre nelle concessionarie italiane con un listino ancora da definire (ma sempre con garanzia di 7 anni o 150.000 km) e con i contenuti del restyling che ha interessato la meccanica e la tecnologicia più che l'estetica, anche se lo stile ha comunque beneficiato di alcuni ritocchi che lo hanno reso più incisivo e aggressivo.

La novità principale riguarda il powertrain e trova espressione nelle motorizzazioni EcoDynamics+, definizione che identifica la tecnologia mild-hybrid a 48 Volt già adottata dallo Sportage turbodiesel e alla prima apparizione in abbinamento con un'unità a benzina, il 3 cilindri turbo 1.0 T-Gdi della famiglia Smartstream disponibile nei consueti livelli di potenza di 100 e 120 cv, ma che grazie alla componente elettrica offre una coppia massima superiore (200 Nm, il 16% in più) con emissioni di CO2 ridotte tra l'8,1 e il 10,7% rispetto ai precedenti propulsori di pari potenza della gamma «Kappa».

Miglioramenti che dipendono non solo dall'elettrificazione, ma da altre soluzioni innovative come il cambio manuale «intelligente» iMT che grazie alla gestione elettronica della frizione spegne il motore in anticipo rispetto ai consueti sistemi Stop & Start, contribuendo a un'ulteriore riduzione di consumi ed emissioni.

A completare l'offerta motoristica della rinnovata Rio provvedono anche il solo 3 cilindri Smartstream da 100 cv con cambio manuale a 6 marce (contro le 5 del modello attuale) o in opzione l'automatico doppia frizione a 7 rapporti e il benzina 1.2 aspirato da 84 cv migliorato dall'innovativa tecnologia «Dual port injection».

Sotto l'aspetto delle tecnologie di connettività e infomobilità il restyling ha portato in dote alla Rio la «Fase 2» del sistema Uvo connect con display touch screen più grande (ora da 8 pollici), possibilità di connessione Bluetooth di due dispositivi in contemporanea – uno per telefono, vivavoce e multimedialit, l'altro per la sola multimedialità – e modalità schermo suddiviso che consente di controllare nello stesso momento diverse funzionalità della vettura.

Tra i numerosi servizi messi a disposizione dall'app Uvo, compatibile con gli smartphone Android e Apple tramite i quali – in base alle disposizioni vigenti nei vari Paesi – c'è la possibilità di attivare a distanza diverse funzioni e ottenere in tempo reale informazioni su vari argomenti e sullo «stato di salute» dell'auto.

Quanto ai sistemi di assistenza alla guida, la rinnovata Rio sembra «piovuta» direttamente da un segmento superiore, potendo contare tra l'altro sul sistema di prevenzione delle collisioni con riconoscimento di veicoli, pedoni e ciclisti, sull'assistenza al mantenimento della corsia di marcia, sul monitoraggio sia dell'angolo cieco, sia del livello di attenzione del guidatore. A questi, a seconda delle versioni, possono aggiungersi dispositivi come il controllo «intelligente» del limite di velocità piuttosto che il «Lane follow assist» operativo fino ai 180 km orari e capace, grazie alle rilevazioni della telecamera e del radar, di mantenere la distanza di sicurezza e la vettura sempre al centro della corsia di marcia.