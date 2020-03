MX-30, al debutto sul mercato italiano la prima elettrica di Mazda

ROMA – Tre allestimenti ed una edizione di lancio che nel prezzo include o la Wallbox o la fornitura di elettricità fino a 10.600 euro di percorrenza: la Mazda MX-30 si presenta così in Italia. A partire da 34.900 euro per la Executive, l'entry level del primo modello a zero emissioni del costruttore di Hiroshima, escluso il bonus governativo che in caso di rottamazione di un'auto datata (Euro 1, 2, 3 o 4) arriva fino a 6.000 euro.

Oltre la Executive ci sono la Exceed e la Exclusive. Quest'ultima declinazione è anche la base per la Launch Edition, con la quale condivide il prezzo di 39.950 euro. Ordinabile fino alla fine di aprile, la serie che accompagna il debutto offre tra le altre cose in più i fari adattivi a matrice di Led con Led Signature, i sedili anteriori riscaldabili elettricamente, il sedile del guidatore con regolazione elettrica ed i vetri privacy posteriori. La dotazione standard dell'intera gamma comprende il pacchetto di sistemi di assistenza i-Activsense. Tra questi c'è anche il nuovo Turn-Across Traffic, ossia la frenata di emergenza in caso di pericolo negli incroci.

Il motore che spinge la Mazda MX-30 ha una potenza di 143 cavalli ed una coppia 265 Nm. La velocità massima non supera i 140 orari (9,7 secondi per accelerare da 0 a 100 km/h) , un'andatura che consente di preservare l'autonomia. Che rispetto ad altri modelli di dimensioni comparabili (l'auto giapponese misura quasi 4,4 metri di lunghezza) è inferiore, ossia 200 chilometri nel ciclo di omologazione Wltp. Nel ciclo urbano supera i 260.

La batteria agli ioni di litio è da 35,5 kWh. Secondo Mazda, considerando le medie degli spostamenti quotidiani, si tratta della dimensione giusta. Sarebbe tuttavia già prevista la futura adozione di un accumulatore più capace. Due le opzioni di ricarica: standard con alimentazione in CA o rapida (fino a 6,6 kW) con alimentazione in CC (Combo da 125A). Gli ordini per la Mazda MX-30, in ogni caso con infotainment con schermo da 8,8'' e navigatore satellitare, sono già aperti, ma per le prime consegne ci sarà da attendere almeno fino a settembre.