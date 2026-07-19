La micromobilità è Fiat, Topolino presenta Tris ed accelera ancora sulle vetture piccole in cui è già leader

Indiscussa regina delle auto compatte con Pandina, 500 e Grande Panda, la conferma di Fiat come marchio di punta di Stellantis si affida anche alle microcar: il quadriciclo elettrico Fiat Topolino domina la micromobilità in Italia con una quota nel suo segmento del 41,5% a fine giugno. E se il successo appare scontato nel Bel Paese, i risultati ottenuti in Europa non sono da meno: la formula urban e green è una soluzione sempre più convincente che porta Topolino a sfiorare il 30% di share europeo nel suo mercato di riferimento. Semplice, accessibile e molto attenta allo stile, Fiat Topolino (45 km/h di velocità massima, motore da 8CV/5,5 kW, autonomia dichiarata di 75 km) ha al suo attivo oltre 40mila unità vendute dal suo lancio, due anni fa. Il secondo trimestre del 2026 si appresta a registrare il record assoluto di ordini, con un incremento del 30% rispetto al 2025, e c’è da aspettarsi che le novità appena annunciate diano un ulteriore impulso al suo successo.



Presentate a Roma da Olivier François, Ceo di Fiat e Cmo globale di Stellantis, si tratta di inedite interpretazioni di design: il nuovo colore Corallo, la nuova carrozzeria Dolcevita, Topolino Sport e la Topolino New Vilebrequin Collector’s Edition. Ognuna rafforza le diverse personalità del modello imponendolo come una combinazione di praticità e stile di vita. L’obiettivo dichiarato è conquistare saldamente il pubblico dei giovanissimi e la versione Sport è pensata anche per questo, con l’appeal in più della dotazione delle casse Monster, anzi Monsterlino, gli altoparlanti stereo Bluetooth progettati in esclusiva per Topolino dal brand americano che ha innovato il settore audio.

I Monsterlino si fissano magneticamente al veicolo e sono facilmente rimovibili al termine del viaggio, come vuole quell’essenzialità ammiccante che è la firma della Topolino. La stessa strategia che punta a soddisfare la domanda di micromobilità si estende ai veicoli commerciali: Fiat ha presentato una nuova evoluzione di Tris, il primo veicolo a tre ruote del marchio torinese. Il triciclo elettrico risponde alla necessità di trasporto sostenibile per l’ultimo miglio: consegne, attività artigianali e piccolo commercio su un veicolo agile (lungo 3,17 metri, ma con una portata fino a 540 kg, velocità autolimitata a 45 km/h e 90 km di autonomia) e a emissioni zero. Anche qui efficienza e stile vanno a braccetto, incarnandosi nel concept Tris Dolcevita ispirato all’eleganza a cielo aperto della Riviera italiana.



Ma la consacrazione delle proposte di micromobilità di Fiat arriva con la sigla di un impegno condiviso con il Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, che porta nella Santa Sede una micromobilità “responsabile e umana”, ha detto François. Il brand di Stellantis metterà a disposizione dello Stato Pontificio 30 micro-veicoli elettrici, includendo sia le Topolino, che saranno utilizzate dai dipendenti del Governatorato per le operazioni interne, sia i Tris, che serviranno per la manutenzione dei giardini vaticani. Topolino partecipa così al piano per la riconversione ecologica 2030 del Vaticano: «Lo Stato più piccolo al mondo potrà abbattere le emissioni anche grazie alla macchina più piccola al mondo», ha dichiarato Gaetano Thorel, Head of Enlarged Europe Fiat. Ultimo (per ora) tassello della visione di Fiat per un futuro di micromobilità elettrica e sostenibile è il concept Multiplina: sempre guidabile con patente B1 a partire dai 16 anni, ma con quattro posti. Anche qui il brand trae forza dal suo passato – una storia di veicoli ultra-compatti che hanno fatto grande il costruttore e contribuito a diffondere l’auto nelle famiglie italiane.



Multiplina sarà una reinterpretazione della Fiat 600 Multipla del 1956: forme arrotondate, efficienza dello spazio (lunghezza entro i tre metri) e motore elettrico probabilmente da 20 CV (15 kW), è concepita come l’anello mancante tra una Topolino e un’autovettura. I dettagli arriveranno nel 2027, mentre il lancio è previsto per il 2028. In attesa di registrare l’accoglienza per questa ambiziosa novità, Fiat porta a casa i successi di oggi: Pandina Hybrid, prodotta a Pomigliano, è la vettura più venduta in Italia, con 62.912 immatricolazioni nel primo semestre 2026, pari al 6,7% di quota del mercato totale, Grande Panda si conferma al terzo posto assoluto e al primo nel segmento B berline con 23.013 immatricolazioni, mentre, nei veicoli commerciali, Fiat Professional è prima con 23.718 immatricolazioni e il 24,8% di quota di mercato.