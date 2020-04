Audi svela la nuova A3 Sedan, è più lunga, più aerodinamica ed è anche mild hybrid

VERONA – La casa dei Quattro Anelli rivela anche la nuova versione a quattro porte della Audi A3. La variante sedan è alla seconda generazione ed arriva in Italia dopo l'estate, nel terzo trimestre dell'anno. Le proporzioni sono leggermente diverse rispetto a prima. La quattro porte, infatti, guadagna 4 centimetri in lunghezza arrivando a 4,5 metri (15 centimetri in più rispetto alla Sportback). Il passo rimane inalterato, mentre la larghezza cresce di 20 millimetri (1.820) e l'altezza scende di 10 (1.430).

Il costruttore assicura però che i passeggeri hanno più spazio per la testa per effetto del livellamento verso il basso dei sedili. Il bagagliaio ha una capienza identica a quello della versione precedente e parte da 425 litri. Dal punto di vista estetico, il frontale della nuova A3 Sedan è caratterizzato da un ampio single frame esagonale con griglia a nido d’ape accompagnato da prese d'aria squadrate e adattative e da un paraurti dalle linee rinnovate. I gruppi ottici sono inediti e diventano a Led Matrix nell'allestimento top di gamma. I fari a matrice dispongono di 15 diodi che si possono attivare singolarmente.

Anche a beneficio dei consumi, l'aerodinamica è stata notevolmente migliorata: il coefficiente di resistenza (Cx) è stato ridotto di 0,04 punti e portato a 0,25. La Audi A3 Sedan debutterà offrendo due motori turbo: uno a benzina, anche mild hybrid, ed uno a gasolio. Il millecinque Tfsi da 150 cavalli ad iniezione diretta e con la tecnologia di disattivazione dei cilindri è disponibile anche abbinato alla tecnologia a 48 Volt. In questa configurazione, chi guida si assicura in alcune fasi fino a 50 Nm di coppia e fino a 12 cavalli di potenza in più, ma anche fino a 0,4 litri di consumo in meno ogni 100 chilometri. La percorrenza del Tdi da 2.0 litri, sempre da 2.0 litri, supera i 22 chilometri per litro. Questo motore monta la trasmissione a doppia frizione con un innovativo selettore ad impulsi elettrici. Solo dopo il lancio la A3 Sedan diventerà disponibile anche il duemila Tdi da 116 cavalli e con il tre cilindri benzina Tfsi da 110.

Il modello dispone di serie della strumentazione digitale con schermo da 10,25 pollici. A richiesta si possono avere l'Aud virtual cockpit plus (con monitor da 12,3'') e l'head-up display. Con la piattaforma modulare Mib 3 dedicata all’infotainment, Audi assicura una potenza di calcolo dieci volte superiore e l'interazione con l’inedita Communication Box che integra l'hotspot Wlan. La A3 sedan dispone dei servizi Car-to-X e, di serie, della radio digitale Dab+. In futuro i clienti avranno la possibilità di usufruire dell’assistente vocale Amazon Alexa. Per quanto riguarda la sicurezza, la compatta a quattro porte monta il pre sense front con collision avoid assist e mantenimento della corsia.