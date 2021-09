Porsche, la nuova gamma 911 Gts: i cinque gioielli della bandiera di Zuffenhausen

A quasi 60 anni la Porsche 911 è l’anima e la bandiera di Zuffenhausen, un’autentica leggenda per la capacità di evolvere costantemente senza mai tradire la filosofia tecnica e stilistica che l’accompagna dalla nascita, datata 1963, per offrire agli appassionati (e ai fortunati clienti) una scelta sempre più ampia in termini di prestazioni, potenze e configurazioni di carrozzeria.

Un esempio concreto viene fornito dalla nuova Gts che va a completare la famiglia dell’attuale generazione – la Serie 992 svelata al Salone di Los Angeles del 2018 – con una gamma che propone 5 alternative: Carrera Gts Coupé e Cabriolet, Carrera 4 Gts che alle stesse varianti di carrozzeria aggiunge la trazione integrale, e Targa 4 Gts con l’esclusivo tettuccio rigido ad azionamento elettrico.

Proprio quest’ultimo è il modello che ci è stato assegnato per la prova su strada su un lungo, scenografico e tortuoso percorso nelle vallate del Bresciano a ridosso dei laghi d’Iseo e d’Idro che – unitamente ai test sulla pista del nuovissimo Porsche Experience Center di Franciacorta, base logistica dell’evento – ha consentito di approfondire la conoscenza con il nuova famiglia che si colloca tra Carrera S e Turbo S.

Inutile dire che per quanto riguarda il comportamento stradale una Porsche non delude mai, e la nuova Targa Gts non ha fatto eccezione, rivelandosi una compagna di viaggio impeccabile, a tratti entusiasmante grazie all’esuberanza e alla versatilità del motore boxer 3.0 a 6 cilindri che ora dispone di 480 cv (30 in più rispetto al modello precedente) e di 570 (20 in più) Nm di coppia massima.

Ottima l’intesa tra il propulsore e il cambio manuale a 7 marce dagli innesti ridotti e rapidi, ma non sempre precisissimi, che rappresenta un’opzione rispetto all’automatico a doppia frizione Pdk a 8 rapporti che garantisce un’accelerazione 0-100 in 3,3 secondi. A disegnare i connotati tipicamente Porsche di una vettura ad alte prestazioni a suo agio in pista come nell’impiego quotidiano contribuisce il Pasm, il sistema attivo di gestione delle sospensioni che adattano istantaneamente le reazioni ai cambiamenti dinamici, esaltando il temperamento sportivo al quale giova anche l’assetto derivato dalla 911 Turbo, soggetto a taratura specifica e ribassato di 10 mm (mentre nel caso della Targa 4 Gts è identico a quello della Targa 4S).

A completare il quadro di una gamma davvero al passo con i tempi concorre anche la più recente generazione – la sesta – del Pcm, il Porsche communication management che ora, oltre a una più profonda integrazione dei servizi di streaming Apple Music e Apple Podcast, ha acquisito anche la compatibilità con Android Auto, mentre Apple CarPlay consente il collegamento wireless tra gli iPhone e la vettura.

Decisamente migliorate sia le funzioni di navigazione, di cui abbiamo apprezzato la precisione e la chiarezza delle informazioni vocali e grafiche anche negli snodi più problematici della rete stradale, sia l’accessibilità al “Voice pilot”, l’assistente digitale che si attiva pronunciando la farse “Hey Porsche” e che ha imparato a comprendere il linguaggio naturale, facendo tesoro dell’esperienza per apprendere sempre nuovo espressioni.

Porsche Italia non ha ancora comunicato il listino della gamma Gts che, a titolo indicativo considerate le differenze di tassazione e di equipaggiamenti, parte in Germania da 141.000 euro ai quali si può aggiungere – ma solo sulle Coupé – un inedito optional: il pacchetto “Lighweight” che consente di migliorare il comportamento dinamico con soluzioni come l’asse posteriore sterzante e di ridurre il peso (fino a 25 kg) eliminando i sedili posteriori, adottando quelli anteriori con il guscio in plastica rinforzata con fibra di carbonio e utilizzando la struttura leggera sia per la batteria, sia per i cristalli anteriori.