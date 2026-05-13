Lamborghini celebra il Nord America con Revuelto NA63. Solo 63 unità per Usa e Canada

Automobili Lamborghini presenta Revuelto NA63, edizione limitata del primo modello HPEV (High Performance Electrified Vehicle) V12 della casa di Sant'Agata Bolognese, realizzata per celebrare il Nord America, oggi principale mercato del marchio. La vettura superesclusiva sarà prodotta in appena 63 esemplari, tutti destinati esclusivamente a Stati Uniti e Canada. Il numero scelto per la serie speciale richiama il 1963, anno in cui Ferruccio Lamborghini fondò l'azienda emiliana, e assume un significato ancora più simbolico nel 2026, anno del 63esimo anniversario della casa automobilistica. Con questa edizione, Lamborghini punta a rafforzare il legame con un'area geografica che continua a rappresentare uno dei pilastri della crescita commerciale e dell'identità internazionale del brand. La Revuelto NA63 si distingue soprattutto per una livrea dedicata, progettata appositamente per unire l'eredità stilistica Lamborghini con richiami alla cultura nordamericana.

Le linee della vettura sono attraversate da strisce bicolore che si sviluppano lungo il cofano anteriore e proseguono idealmente attraverso minigonne laterali, splitter anteriore e ala del diffusore posteriore, creando una firma estetica riconoscibile e dinamica. Tra le quattro configurazioni cromatiche disponibili, la principale propone carrozzeria Blu Marinus con strisce Rosso Mut e Bianco Monocerus opaco. Una combinazione che richiama esplicitamente i colori della bandiera statunitense - rosso, bianco e blu - mentre il disegno delle bande evoca anche il rosso e bianco della bandiera canadese.

Gli inserti Rosso Mut compaiono inoltre nei dettagli aerodinamici esterni, accentuando il carattere sportivo della vettura. I clienti potranno scegliere anche altre tre configurazioni: Grigio Serget con dettagli Blu Royal e Bianco Monocerus, Bianco Sideralis con elementi Rosso Mars e Blu Royal, e infine Grigio Acheso con accenti Nero Nemesis e Arancio Xanto. Lamborghini offre inoltre possibilità di personalizzazione dedicate attraverso il proprio programma di customizzazione. Sul piano tecnico, Revuelto rappresenta il punto più avanzato dell'attuale gamma del marchio. Il modello combina il tradizionale motore V12 aspirato Lamborghini con un sistema ibrido elettrificato, sviluppando una potenza complessiva di 1.015 cavalli e 807 Nm di coppia.

Prestazioni che consentono alla vettura di accelerare da 0 a 100 chilometri orari in appena 2,5 secondi e di superare i 350 chilometri orari di velocità massima. La NA63 mantiene integralmente l'architettura tecnica della Revuelto standard, inclusi il gruppo propulsore ibrido, l'aerodinamica avanzata e le innovative soluzioni per il telaio e la dinamica di guida. L'obiettivo è quello di riuscire a coniugare le prestazioni tipiche delle supersportive Lamborghini con una nuova visione dell'efficienza e dell'elettrificazione ad alte prestazioni. Con questa edizione speciale, Lamborghini celebra non soltanto un anniversario simbolico della propria storia, ma anche il rapporto consolidato con il mercato nordamericano, considerato strategico per il futuro del marchio e per la diffusione globale dei suoi modelli più esclusivi.