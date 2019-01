Lamborghini, ecco Huracan Evo: supersportiva con design evoluto e V10 di nuova generazione

BOLOGNA - Nuovo design per un'aerodinamica più efficace e sistemi avanzati per il controllo della dinamica di guida: sono i punti di forza della nuova Huracán EVO di Lamborghini, supersportiva con motore V10 di nuova generazione, che sarà consegnata ai primi clienti a partire dalla primavera.

La Huracán EVO, con ruote posteriori sterzanti e ripartizione della coppia tramite Torque Vectoring sulle quattro ruote motrici, è connessa al nuovo sistema Lamborghini Dinamica Veicolo Integrata (LDVI): una unità di elaborazione centrale che controlla ogni aspetto del comportamento della vettura, integrando sistemi dinamici e assetto per anticipare azioni ed esigenze del conducente. Aggiornata alla versione 2.0 la "piattaforma inerziale" (LPI), una rete di sensori in corrispondenza del baricentro della vettura. L'auto viene presentata in arancio xanto, nuovo colore a quattro strati firmato Lamborghini.