Lamborghini, ecco Invencible e Auténtica: ultime V12 termiche. Le due one-off celebrano il poderoso dodici cilindri a combustione

Lamborghini saluta il V12 aspirato con due one-off denominate Invencible e Auténtica. Si tratta di un omaggio a vetture uniche come la Sesto Elemento, la Reventon, e la Veneno. Le due sportive condividono il telaio monoscocca in fibra di carbonio e le carrozzerie full carbon, che ripropongono soluzioni tecniche importate dal motorsport come il cofango monolitico, il quale reinterpreta quello di Essenza SCV12. Disegnate dal Centro Stile Lamborghini, esprimono la massima creatività applicabile alla piattaforma V12. Il motivo stilistico dell’esagono viene riproposto per gli inediti gruppi ottici anteriori e posteriori, nelle prese d’aria sul cofano motore, e nel triplice scarico centrale con terminali in Inconel.

L’abitacolo di entrambe presenta una plancia minimalista con bocchette d’aerazione esagonali, realizzate in stampa 3D, e la consolle priva di strumentazione, mentre il cockpit, incorniciato dal carbonio, presenta una strumentazione digitale con grafica dedicata per ciascuna delle vetture. La coupé Invencible è caratterizzata dal contrasto cromatico tra il rosso dominante e gli elementi carbon look impreziositi da «flake» rossi. La roadster Auténtica, invece, presenta una carrozzeria in Grigio Titans, dettagli Black Matt e livrea Giallo Auge. Sono le ultime vetture V12 prodotte da Lamborghini con il motore a dodici cilindri da 6,5 litri Longitudinale Posteriore, prima del passaggio all’era ibrida.

Il propulsore in questione eroga 780 cv, sviluppa una coppia massima di 720 Nm di coppia a 6750 giri/min, ed è abbinato al cambio ISR a 7 velocità, alla trazione integrale, ed al sistema a quattro ruote sterzanti Lamborghini Dynamic Steering. Stephan Winkelmann, Automobili Lamborghini Chairman and Ceo, ha dichiarato: «Il motore V12 è uno dei pilastri della nostra storia e del successo del nostro marchio, e prima di entrare nel vivo della Direzione Cor Tauri abbiamo ritenuto doveroso celebrare il V12 termico con due vetture one-off che rappresentano perfettamente il nostro concetto di eccellenza nell’ambito della personalizzazione».