Lamborghini: svelata a Imola la nuova Temerario Super Trofeo, sotto un V8 biturbo da 600 cv

IMOLA - Eppur si muove. In occasione della Lamborghini Arena, la Casa di Sant’Agata Bolognese ha mostrato uno dei progetti più importanti per il futuro del reparto Squadra Corse. Sul circuito del Santerno il marchio del Toro ha infatti svelato ufficialmente la nuova Temerario Super Trofeo, la vettura che dal 2027 raccoglierà l’eredità della Huracán all’interno del monomarca riservato ai clienti sportivi di Sant’Agata Bolognese.

Dopo la prima apparizione statica, avvenuta durante le Lamborghini World Finals 2025 di Misano dello scorso novembre, la nuova vettura si è mostrata per la prima volta nella sua configurazione definitiva completando anche i primi giri in pista davanti al pubblico di Imola. Al volante c’era Marco Mapelli, pilota ufficiale Lamborghini e uomo chiave nello sviluppo del progetto, incaricato di portare avanti il lavoro di messa a punto della nuova sportiva destinata alle serie continentali in Europa, Asia e Nord America.

L’evento ha rappresentato un passaggio simbolico importante per Lamborghini Squadra Corse, che si prepara ad aprire una nuova fase tecnica. La Temerario Super Trofeo segna infatti una svolta storica per il monomarca del Toro: per la prima volta le vetture saranno equipaggiate con un motore turbo. Un elemento che ha subito attirato l’attenzione degli appassionati presenti a Imola, incuriositi soprattutto dal sound del nuovo V8 biturbo mentre la vettura lasciava la pit lane per i passaggi dimostrativi sul tracciato romagnolo.

Stephan Winkelmann, CEO di Automobili Lamborghini, ha sottolineato l’importanza del progetto: «Lo scorso fine settimana non abbiamo soltanto celebrato, in occasione di Lamborghini Arena, l'incredibile storia del nostro Marchio, ma inaugurato anche un nuovo capitolo del nostro percorso nel motorsport. La Temerario Super Trofeo rappresenta una direzione completamente nuova e segna l'inizio di una nuova era per Squadra Corse. Per la prima volta, le nostre vetture Super Trofeo saranno equipaggiate con un propulsore turbo e verranno costruite interamente in-house da Automobili Lamborghini. Per noi il motorsport è uno dei pilastri fondamentali di Lamborghini».

La nuova Temerario Super Trofeo deriva direttamente dalla versione stradale e nasce parallelamente alla Temerario GT3, già vista in azione dopo il debutto agonistico alla 12 Ore di Sebring. Rispetto alla vettura di serie viene eliminato il sistema ibrido, lasciando spazio a una configurazione pensata esclusivamente per l’impiego in pista. A spingere la vettura c’è un V8 biturbo capace di sviluppare 620 CV a 7.000 giri al minuto e 650 Nm di coppia, abbinato a un cambio sequenziale Hoer a sei rapporti che scarica la potenza sulle sole ruote posteriori.

Il progetto è stato sviluppato con l’obiettivo di offrire ai team clienti una vettura sofisticata ma allo stesso tempo intuitiva da guidare. Andrea Reggiani, Lamborghini Head of Motorsport, ha spiegato: «Con questo progetto, il nostro obiettivo era sviluppare una vettura facile da guidare, integrando al contempo componenti più sofisticati. La nuova Temerario Super Trofeo è profondamente legata alla nostra piattaforma GT3, condividendo componenti chiave come il cambio e l'impianto frenante. Allo stesso tempo, la vettura presenta importanti differenze rispetto al modello GT3: i turbocompressori sono gli stessi della Temerario stradale e la vettura è equipaggiata con ammortizzatori KW Automotive regolabili su due vie».

Dal punto di vista tecnico, la Temerario Super Trofeo introduce numerose soluzioni inedite per il monomarca Lamborghini. Le sospensioni adottano uno schema a doppi triangoli sia all’anteriore che al posteriore, con un nuovo concetto di fissaggio dei bracci pensato per migliorare precisione e comportamento dinamico. Gli ammortizzatori KW regolabili consentono inoltre di adattare la vettura alle diverse caratteristiche dei circuiti e agli stili di guida dei piloti.

Anche il telaio rappresenta un importante passo in avanti. Lamborghini ha scelto una struttura ibrida ALU/CFK che combina alluminio e fibra di carbonio integrando direttamente il roll-bar FIA. Il peso complessivo si attesta a 1.392 kg, valore che permette alla vettura di mantenere un rapporto peso-potenza particolarmente competitivo. Debutta inoltre un servosterzo elettroidraulico con feedback regolabile, soluzione studiata per aumentare il feeling del pilota e migliorare la precisione dello sterzo nelle diverse condizioni di utilizzo.

Grande lavoro è stato svolto anche sul fronte aerodinamico. La carrozzeria è stata progettata per garantire efficienza su ogni tipologia di tracciato, dalle piste più veloci ai circuiti più tortuosi. Tra gli elementi che caratterizzano maggiormente la vettura spicca la nuova pinna posteriore, introdotta per aumentare la stabilità in percorrenza e migliorare il comportamento nelle curve ad alta velocità.

Il programma di sviluppo della Temerario Super Trofeo è già entrato nel vivo. Lamborghini ha infatti accumulato oltre 2.000 km di test tra i circuiti di Vallelunga, Mugello e Imola, ma il lavoro proseguirà ancora nei prossimi mesi prima della consegna ai clienti sportivi. La nuova vettura raccoglierà il testimone della Huracán Super Trofeo, introdotta nel 2015 e aggiornata nel corso degli anni con due evoluzioni successive, aprendo così una nuova era per il monomarca della Casa di Sant’Agata Bolognese.

Definiti anche i prezzi per i principali mercati internazionali. In Europa la Temerario Super Trofeo sarà proposta a 295.000 euro più IVA ed eventuali dazi, trasporto incluso. Negli Stati Uniti il prezzo sarà di 399.000 dollari più tasse, mentre per l’area Asia-Pacifico partirà da 299.000 euro più IVA e dazi. Resta invece ancora da stabilire il listino dedicato al mercato canadese.