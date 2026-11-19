Sant’Agata Bolognese celebra mezzo secolo di supersportive a cielo aperto svelando la nuova Lamborghini Temerario Spyder. Un modello che non si limita a raccogliere l'eredità di icone come la Silhouette del 1976, la Diablo Roadster, la Gallardo e la Huracán Spyder, ma segna una svolta tecnica storica per il marchio: per la prima volta in assoluto, una Spyder del Toro abbandona la capote in tela per adottare un tetto rigido retrattile.

Cuore ibrido da 10.000 giri. Al centro del progetto pulsa il nuovo powertrain ibrido HPEV (High Performance Electrified Vehicle), che abbina un V8 biturbo da 4,0 litri a tre motori elettrici per una potenza complessiva di 920 CV e 800 Nm di coppia massima. Il solo propulsore termico eroga 800 CV e, grazie all'albero motore flat-plane, tocca la soglia record dei 10.000 giri al minuto, regalando una progressione sonora progettata per esaltarsi soprattutto nella guida a cielo aperto.

I numeri su strada confermano il DNA estremo della vettura:

0-100 km/h: 2,8 secondi

0-200 km/h: 7,3 secondi

Velocità massima: 343 km/h

Ingegneria del tetto e aerodinamica. La scelta del tetto rigido risponde all'esigenza di garantire lo stesso comfort e la medesima efficienza aerodinamica della versione Coupé. Azionato da dieci attuatori elettrici, il meccanismo ripiega il tetto verticalmente dietro i sedili: una soluzione ingegneristica studiata per mantenere il baricentro basso e non alterare la distribuzione dei pesi a vettura aperta. A completare l'esperienza sensoriale interviene il lunotto posteriore regolabile elettronicamente, che consente al conducente di filtrare i flussi d'aria o di lasciar entrare nell'abitacolo la voce del V8. Per compensare l'assenza del tetto fisso, il telaio in alluminio è stato riprogettato ad hoc, ottenendo un incremento del 6% nella rigidezza torsionale statica rispetto alla precedente Huracán Spyder.

Design, comfort e versione Alleggerita. Esteticamente, la Temerario Spyder conserva le proporzioni muscolose della Coupé, distinguendosi al posteriore per i due cupolini dal taglio racing e per un cofano motore pensato per lasciare a vista la meccanica. Al debutto si presenta nell'esclusiva tinta Blu Cepheus con dettagli in Shiny Black e fibra di carbonio. All'interno, l'abitacolo guadagna spazio e visibilità rispetto alla generazione precedente (cui si aggiunge un vano anteriore da 112 litri) e integra il sistema di riscaldamento per il collo nei sedili, pensato per godersi la guida en plein air anche nei mesi invernali.

Per i puristi della pista è già disponibile l'allestimento Alleggerita (presentato in livrea Arancio Egon), che grazie a un uso massiccio di fibra di carbonio taglia il peso complessivo fino a 22 kg. La dotazione tecnica di alto livello si completa con freni carboceramici CCB Plus, pneumatici Bridgestone Potenza, impianto audio Sonus faber da 750 watt e, tra gli accessori, lo scarico in titanio firmato Akrapovič, il tutto affiancato dalle circa 400 tinte del programma di personalizzazione Ad Personam.