Lamborghini Temerario: svelata alla Monterey Car Week la nuova supercar ibrida del Toro da 920 CV

MONTEREY – La Temerario segna l'inizio di una nuova era per Lamborghini. Durante la prestigiosa Monterey Car Week del 2024, la Casa di Sant’Agata Bolognese ha tolto i veli su una delle sue vetture più rivoluzionarie. La nuova supercar del Toro, oltre a sostituire l’iconica Huracán, introduce la nuova motorizzazione V8 biturbo da 4.0 litri affiancata da tre motori elettrici per una potenza complessiva di ben 920 CV.

Il design della Lamborghini Temerario è un connubio tra tradizione e innovazione. Le sue linee affilate e minimaliste proiettano lo stile Lamborghini in una dimensione futuristica. La silhouette è caratterizzata da sbalzi ridotti e ampie prese d’aria, unendo l’inconfondibile stile della casa automobilistica italiana a nuove proporzioni più audaci.

Lunga 4,7 metri, larga 1,99 e alta 1,2 metri, la Temerario si distingue per un design che evoca l'aggressività di uno squalo. Il frontale basso è caratterizzato da luci diurne a LED esagonali, un richiamo agli anni ’60, e prese d'aria che ottimizzano i flussi per ridurre la resistenza e raffreddare la meccanica. La fiancata mantiene il profilo arcuato tipico di Lamborghini, mentre la coda mostra elementi meccanici esposti, come le gomme, i radiatori e gli scarichi, con una scelta estetica ispirata alle motociclette.

L'aerodinamica della Temerario è stata migliorata del 103% rispetto alla Huracán EVO, con prese d'aria, specchietti ottimizzati e un tetto che incanala l'aria verso lo spoiler posteriore integrato al cofano. Al lancio sarà disponibile anche l'allestimento "Alleggerita", che riduce il peso di 25 kg e aumenta il carico aerodinamico del 158% rispetto alla Huracán EVO, grazie a soluzioni come lo spoiler posteriore ad alto carico e un diffusore più ampio e inclinato.

L’abitacolo è stato accuratamente studiato per offrire un’esperienza di guida immersiva. Sfruttando una seduta più bassa, Lamborghini ha accentuato il concetto “Feel like a Pilot”. Non solo, è stato incrementato anche il comfort grazie a sedili regolabili in 18 vie e materiali pregiati come la fibra di carbonio e la microfibra Corsatex, senza trascurare il maggior spazio per passeggeri e bagagli.

Il cruscotto include tre schermi: un display da 9,1" per il passeggero, un cruscotto digitale da 12,3" per il pilota e uno schermo centrale da 8,4" per l'infotainment. Quest’ultimo supporta Apple CarPlay e Android Auto wireless, oltre ad essere dotato di un impianto audio Sonus Faber da 750 W. Inoltre la Temerario offre il sistema Lamborghini Vision Unit (LAVU) che integra tre telecamere per la telemetria, la registrazione delle fasi di guida oltre ad assicurare la sicurezza con una dashcam. Il tutto è collegabile all'app Lamborghini Unica, che consente di monitorare l'auto a distanza e di analizzare le prestazioni in pista.

Il cuore della Temerario è un motore V8 da 4.0 litri con due turbo, che sviluppa 800 CV e una coppia massima di 730 Nm. Questo propulsore, costruito da zero a Sant'Agata Bolognese, è unico nel suo genere, essendo il primo V8 stradale capace di toccare i 10.000 giri/min. Il propulsore è affiancato da tre motori elettrici a flusso assiale: due collocati sull'asse anteriore e uno tra il V8 e il cambio doppia-frizione a 8 marce, portando la potenza complessiva a 920 CV e garantendo una trazione integrale attiva.

L'accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in soli 2,7 secondi, con una velocità massima di 340 km/h. Attraverso i rotori posizionati sul volante, si può scegliere tra le modalità di guida Città, Strada, Sport, Corsa e Corsa ESC Off. Il sistema ibrido è inoltre progettato per recuperare energia durante la frenata, riducendo l'usura dei freni e ricaricando la batteria agli ioni di litio da 3,8 kWh in 6 minuti durante la guida o in 30 minuti con un caricatore esterno.

Per ottimizzare la trazione, la Lamborghini ha collaborato con Bridgestone per sviluppare pneumatici ad alte prestazioni, simili a quelli utilizzati sulle Huracan STO, Tecnica, Sterrato, Huracan EVO RFT e Revuelto V12. Sono disponibili le varianti Bridgestone Potenza Sport, Potenza Race, Potenza Sport con tecnologia Run-Flat (RFT), e pneumatici invernali Blizzak LM005 personalizzati. Le ruote misurano 20" e 21", con quattro design di cerchi disponibili.

A livello strutturale, la Lamborghini Temerario introduce un nuovo telaio spaceframe interamente in alluminio, sostituendo il telaio misto in carbonio e alluminio della Huracán. Questa struttura utilizza una nuova lega ad alta resistenza, con fusioni in alta pressione, estrusi idroformati, e un numero maggiore di fusioni cave con sezioni di inerzia chiusa. La riduzione della complessità del telaio ha portato a un risparmio del 50% nei componenti strutturali e dell'80% nelle saldature, migliorando la rigidità torsionale del 20% oltre a ridurre il peso complessivo.

Svelando la Temerario, Lamborghini ha dimostrato ancora una volta la sua capacità di innovare, unendo prestazioni eccezionali, tecnologie all'avanguardia e un design inconfondibile. L'introduzione del motore V8 biturbo e la configurazione ibrida plug-in segna un passo importante per la Casa di Sant’Agata Bolognese proiettandola verso un futuro più sostenibile e senza compromessi sulle prestazioni.