Lamborghini Urus 2022 “intercettata” al Nurburgring. Potrebbe essere anche una variante plug-in del 2023

NURBURGRING - Il facelift 2022 del super Suv Lamborghini Urus spiato a Nurburgring. La prossima versione, che sarà svelata a fine anno e che entro il 2024 avrà anche una variante ibrida plug-in, è stata vista girare in fase di test finale al Nurburgring. Sotto il camuffamento - come si legge su Autoexpress - si può notare la rielaborazione del paraurti anteriore con la griglia del radiatore che è stata rivista anch’essa, mentre lo splitter anteriore ha una forma leggermente diversa e un nuovo supporto centrale.

Novità della nuova versione (ribattezzata «EVO» come tutti i restyling di Lamborghini) riguardano anche gli interni con un volante sportivo modificato e un sistema di infotainment aggiornato. Quando la Urus è stata presentata nel 2017, Lamborghini aveva accennato anche di versione ibrida plug-in in cantiere. Ora, con l’aggiornamento di metà ciclo dell’ auto potrebbe arrivare il momento ideale per introdurre il nuovo powertrain, ma secondo il nuovo piano di elettrificazione di Lamborghini, il primo veicolo ibrido plug-in del marchio non arriverà fino al 2023. Con molta probabilità Lamborghini potrebbe utilizzare l’unità V8 biturbo da 4.0 litri da 650 CV ma al momento non è arrivata alcuna conferma.