Lamborghini Urus SE, un'iniezione di potenza con Brabus: raggiunge i 900 cv il superSuv del Toro. Da 0 a 100 km/h in 3,2"

Brabus propone la sua interpretazione della Lamborghini Urus SE, con due varianti differenti, denominate, rispettivamente, Brabus 900 Mint e Brabus 900 Superblack. La prima presenta l'esclusivo colore Brabus «Mint», con una verniciatura monocromatica che annovera anche i cerchi Monoblock da 24 pollici. La seconda, invece, mette in evidenza diversi elementi nelle zone anteriore e posteriore e nella fiancata realizzati con fibra di carbonio a vista. Entrambe sfoggiano un paraurti anteriore più tormentato nell'aspetto con ampie prese d'aria che accentuano la larghezza del Suv del toro.

Lo splitter anteriore integrato, inoltre, è pensato per incrementare la deportanza delle due vetture, così come lo spoiler posteriore ed il diffusore con alette verticali. Mentre i quattro terminali di scarico Brabus vanno a completare il design delle due auto. Le due proposte Brabus su base Urus SE, inoltre, si differenziano per i rivestimenti in pelle degli interni, con la 900 Mint che sfoggia un abitacolo in Stone Mint con elementi in fibra di carbonio per plancia e pannelli porta, e la 900 Superblack che utilizza una colorazione dark anche per i rivestimenti. Due personalità distinte nell'aspetto, dunque, ma identiche in merito alle prestazioni, visto che le due proposte possono contare su di un motore V8 biturbo da 4,0 litri più potente, mentre il propulsore elettrico all'interno del cambio automatico ad 8 rapporti è rimasto invariato.

Ne deriva una potenza di sistema di 900 CV per il Suv Lamborghini by Brabus ed una coppia massima di 1.050 Nm. Le prestazioni indicano un'accelerazione da 0 a 100 km/h coperta in 3,2 secondi ed una velocità massima, limitata elettronicamente, che rimane di 312 km/h. Per migliorare il feeling di guida, infine, le due Urus SE realizzate da Brabus sono fino a 20 millimetri più basse rispetto al modello di serie.