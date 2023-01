Lancia, con la gamma Ypsilon 2023 inaugura il "Tech à Porter". Più ricca e tecnologica la citycar dei record in attesa della rivoluzione elettrica

MILANO - "Stiamo costruendo il futuro partendo da un solido passato e preservando la posizione attuale di cui siamo orgogliosi". Il messaggio del Ceo Lancia Luca Napolitano è di facile lettura: c'è grande attesa per la rivoluzionaria Ypsilon che arriverà all'inizio del prossimo anno (più grande e lussuosa, in versione ibrida e full-electric) introducendo una svolta epocale del brand, ma l'attuale Ypsilon chiuderà trionfalmente una storia di successo con un pieno sostanziale di glamour tecnologico. Prima di uscire di scena, insomma, ha ancora molto da offrire. Dopo 38 anni con quattro generazioni, più di tre milioni di unità vendute e 36 serie speciali.

"Non dimentichiamo – osserva Napolitano – che grazie a questo modello abbiamo archiviato un 2022 da record. La Ypsilon ha realizzato la miglior quota della sua storia salendo al 15,3%, dominando il segmento B e confermandosi per il quarto anno consecutivo la vettura più venduta della categoria oltre che la seconda più venduta in assoluto in Italia dopo la Panda. Ypsilon ha portato il marchio Lancia a una quota di mercato del 3,1%. Il suo segreto è stata l'evoluzione costante, un rinnovamento continuo". E la gamma 2023, l'ultima prima della grande rivoluzione, offre nuove seduzioni: "La nostra fashion citycar è più connessa, grazie alla tecnologia wireless, con più stile e anche più efficiente perché consente un risparmio di carburante fino al 25% rispetto ad un motore tradizionale”.

Non a caso la campagna promozionale, che avrà ancora il volto simpatico di Cristiana Capotondi, proporrà il claim "Tech à porter". Moda e tecnologia. In vettura compaiono di serie dotazioni da classe superiore, come il caricatore wireless per lo smartphone posizionato sotto la leva del cambio, e la telecamera posteriore che agevola le manovre di parcheggio. Inoltre la connettività si evolve con la radio 7” touchscreen completa di Apple CarPlay e Android Auto, sempre wireless.

La nuova Gamma Ypsilon adotta esclusivamente la motorizzazione Mild Hybrid che abbina il propulsore benzina 1.0 tre cilindri da 70 CV a un motore elettrico da 12 volt e a una batteria al litio. Torna anche una versione Gpl Ecochic. "Ideale – spiega Napolitano – per chi percorre lunghi tragitti, in questo caso si può risparmiare circa il 45% rispetto a un motore a benzina equivalente. Abbiamo calcolato che il beneficio economico è di quasi 700 euro l’anno su una percorrenza media di 15.000 km".

Sotto il profilo stilistico, debutta la nuance di lancio Verde Rugiada. E nell’abitacolo ecco l'inedito rivestimento blu per la plancia e i pannelli porta, e nuovi sedili ecologici con rivestimento Sequal ottenuto riciclando la plastica raccolta nel Mediterraneo. Il frontale è arricchito da luci diurne alogene e da uno spoiler nero.

Un tuffo nel glamour viene anche dai partner commerciali: come Marinella, simbolo della tradizione sartoriale e dello stile italiano nel mondo. Alla gamma 2023 della Ypsilon, la storica maison napoletana ha dedicato la borsa esclusiva “E. Marinella by Lancia”. Dai re delle cravatte più famose del mondo, un tocco al femminile, come in prevalenza è la clientela della citycar fashion.

Grazie al finanziamento di FCA Bank, la nuova gamma Ypsilon 2023 è offerta a partire da 13.450 euro (anziché 17.100). Con ecobonus statale si parte da 11.450 euro. E in caso di finanziamento, ecobonus e rottamazione, sono previste 36 rate da 129 euro con anticipo 1.802 e rata finale di 7.602. A Milano, in via Gattamelata, è stata anche inaugurata la prima concessionaria figlia della nuova era: un concept che verrà esportato in tutta Europa con il nuovo logo e un inedito "spirito" di brand.