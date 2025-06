Lancia, sulle piste di Balocco la Ypsilon HF scatena i suoi 280 cv. Efficienza dinamica sorprendente

BALOCCO - Due anime, quella estrema con i 280 cv offerti dal motore elettrico e quella ibrida da 110 cv più "accessibile", per le nuove Ypsilon che riportano alla ribalta il celebre logo HF. Con tanto di elefantino portafortuna. Lancia le ha presentate al Proving Ground di Balocco dove le piste con tornanti al limite e i veloci rettilinei hanno consentito di gustare in pieno il carattere adrenalinico specialmente della nuova Ypsilon elettrica, top di sportività della gamma. Un modello sviluppato proprio a Balocco, dove ora c'è anche una pista (Lancia HF) dedicata.

Nel mondo Lancia il logo HF ha un valore speciale: è la sublimazione della leggenda, il simbolo del successo nelle competizioni. Debuttò nel 1960 al Salone di Ginevra, con la nascita dell'esclusivo club “Lancia Hi-Fi” (High Fidelity) dedicato ai clienti più affezionati. In seguito diventò elemento distintivo della HF Squadra Corse fondata nel 1963 da Cesare Fiorio, che in un video ha ricordato le emozioni di quegli anni e le tante vittorie vissute con piloti diversi, su tutti Miki Biasion che ha contribuito a perfezionare la nuova HF definendola "una vettura da città col cuore da pista. Potente, equilibrata, reattiva e sicura".

Il Ceo del brand, Luca Napolitano, ha enfatizzato le promesse mantenute: "Una novità importante ogni anno, una rete rifondata anche in Europa e il ritorno alle competizioni con la Rally4 HF. Nel 2026 avremo la nuova Gamma, elettrica e ibrida, una berlina di prestigio lunga 4,7 metri per le istituzioni, le flotte, le famiglie. E' concepita e prodotta in Italia, a Melfi dove c'è già grande entusiasmo. Attingiamo alla bellezza del passato per farci guidare nell'innovazione del futuro".

Con i suoi 280 cv e 345 Nm di coppia, la Ypsilon HF accelera da 0 a 100 km/h in 5,6 secondi. Raggiunge i 180 km/h e offre 370 km di autonomia grazie alla batteria agli ioni di litio da 54 kWh (400 V) e alla possibilità di ricarica rapida fino a 100 km in 10 minuti. Lo stile è caratterizzato dal paraurti anteriore dedicato con logo HF, dai cerchi in lega da 18", dal diffusore posteriore e dai passaruota specifici. La carreggiata è allargata di 30 mm, l'assetto ribassato di 20 mm. Il setup specifico, studiato con il team Motorsport di Stellantis, regala un comportamento dinamico sorprendente anche grazie allo sterzo diretto e al differenziale a slittamento limitato Torsen che ottimizza la trazione in curva e migliora la precisione anche in condizioni di aderenza critiche. L’impianto frenante Alcon, con pinze monoblocco a 4 pistoncini e dischi maggiorati da 355 mm, assicura stabilità e resistenza all’affaticamento, mentre la messa a punto del telaio e delle sospensioni fornisce una rigidità incrementata fino al 67% all’anteriore e al 153% sull’antirollio posteriore.

Altrettanto sportivi sono gli interni, con sedili racing in Econyl con lavorazione laser ispirati alla Delta Evoluzione, volante in pelle traforata e la pedaliera in alluminio. Inoltre la nuova interfaccia grafica del sistema S.A.L.A. e la plancia con interferenze cromatiche tra blu e arancio, creano un ambiente immersivo e tecnologico, coerente con l’anima grintosa del modello.

La nuova HF è il top della famiglia Ypsilon (in arrivo in gamma anche la HF Racing 1.2 turbo da 145 cv, porta d'accesso alle competizioni) e sarà disponibile subito dopo l'estate a 39.200 euro. Le tinte di carrozzeria disponibili sono il Nero Ardesia, il Bianco Quarzo e l'Arancione Lava, omaggio alle leggendarie Fulvia e Stratos da competizione.

Ma per chi cerca soluzioni meno estreme c'è la Ypsilon HF Line, già disponibile a 22.450 euro, che porta il linguaggio HF (compresi assetto ribassato, carreggiata allargata e baricentro basso) su una motorizzazione più accessibile pur mantenendo inalterato lo stile e la riconoscibilità della gloriosa sigla. Ha un sistema ibrido di ultima generazione, motore 1.2 a 3 cilindri da 110 cv e tecnologia 48V con motorino integrato nel cambio (automatico). Prestazioni brillanti: 190 km/h di velocità massima e uno scatto da 0 a 100 km/h in soli 9,3 secondi.

In occasione del test drive della nuova HF è stata presentata anche una partnership con Eberhard che produrrà una edizione limitata (120 esemplari) di orologi col marchio HF e l'elefantino rosso sul quadrante.