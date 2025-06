Lancia svela l'evoluzione del suo gioiello da rally: ecco l'inedita Ypsilon HF Racing Rally6

A Balocco, in occasione della presentazione di Lancia Ypsilon HF, il marchio torinese ha portato al debutto anche una nuova versione da rally, la Ypsilon Rally6. Il Dna Lancia è intriso di motorsport grazie a successi intramontabili, come i 10 Campionati del Mondo costruttori, i 3 Campionati del Mondo Sport Prototipi, una 1000 Miglia, due Targa Florio e una Carrera Panamericana. E gli appassionati hanno accolto con grande entrassimo il ritorno nel mondo dei rally del marchio con la Ypsilon Rally4, protagonista del Trofeo Lancia e vettura che ha saputo mettersi in mostra anche in altre gare nel contesto nazionale dove è stata la più veloce tra le auto a due ruote motrici. Dopo i primi mesi dal lancio della Rally4, sono ormai oltre 100 gli ordini arrivati e ben 40 gli scritti al Trofeo Lancia, che ha preso il via lo scorso mese di maggio al Rally Targa Florio.

Luca Napolitano, ceo di Lancia, insieme a Eugenio Franzetti, direttore di Lancia Corse HF, e a Miki Biasion, due volte campione del mondo rally con Lancia, hanno presentato la nuova Lancia Ypsilon HF Racing, un progetto studiato per rendere il mondo delle competizioni accessibile a una nuova generazione di piloti, senza compromessi su prestazioni, sicurezza e qualità costruttiva, ma con un costo chilometrico più abbordabile. Al centro del progetto troviamo un motore 1.2 litri 3 cilindri turbo da 145 CV e 240 Nm di coppia, associato a un cambio manuale a sei marce con rapporti corti e con differenziale meccanico, pensato per garantire vivacità e reattività. La scocca della vettura è la stessa della versione Ypsilon Rally 4, dunque estremamente sicura in rapporto alle prestazioni, e conforme al regolamento FIA.

Dotata di rollbar omologato e sistemi di sicurezza secondo gli standard internazionali, fa della sicurezza uno dei suoi punti forza. Il cockpit, la plancia, ed anche l'architettura delle sospensioni sono le stesse dalla sorella maggiore da competizione, assicurando al pilota un'esperienza autentica e professionale fin dal primo utilizzo. I freni anteriori sono da 302 mm e quelli posteriori da 290mm per una frenata potente in tutte le condizioni. Il freno mano è meccanico. Il prezzo di listino pari a 38.900 euro (Iva esclusa) in configurazione già 'pronto-gara'.