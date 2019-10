Lancia Ypsilon, arriva nuova serie speciale Monogram. Inedito allestimento con livrea Gold ed eleganti grafismi Y

MILANO - Red carpet, o meglio Gold carpet, delle grandi occasioni per il debutto a Milano della nuova serie speciale Monogram di Ypsilon che ha 'sfilato' nel suo abito double color Gold . La denominazione - ha spiegato Antonella Bruno (Responsabile del marchio Lancia) - nasce dalla ripetizione della lettera Y che, come accade abitualmente nella pelletteria, crea una ripetizione geometrica e quindi un monogramma che crea dettagli di stile sempre diversi. Per la prima volta, nella Ypsilon Monogram questo pattern è applicato sul montante anteriore per dare vita a un collegamento in degradè tra l'elegante nero del tetto e il prezioso oro della carrozzeria, in una tonalità 'gold' più chiara che dona nuovi accenti di luce ai dettagli di stile.

La Fashion City Car di Lancia - modello di grande successo con quasi 3 milioni di unità vendute e oltre 30 serie speciali nei 34 anni di vita delle diverse generazioni - si presenta sul mercato perfettamente in linea con le più attuali tendenze del mondo della moda. Grazie al suo stile contemporaneo e senza tempo, Lancia Ypsilon continua a conquistare un pubblico sempre nuovo. Il segreto di questo successo risiede nell'inimitabile attitudine a essere una vettura unica, classica e sempre attuale, e capace di reinventarsi sempre fedele alla sua essenza. La nuova Lancia Ypsilon Monogram è un'ulteriore conferma: la Fashion City Car continua a sorprendere e si svela in una nuova preziosa veste che brilla di luce intensa. I designer del Centro Stile, infatti, hanno interpretato la lettera Y come un segno grafico inedito, una firma che impreziosisce la raffinata urban car e rappresenta un dettaglio di stile che rende ogni Ypsilon Monogram unica, perché il motivo non si ripete mai secondo lo stesso schema. Il nero è interpretato con una nuova luminosità, grazie anche al trattamento lucido utilizzato per evidenziare i dettagli di stile: il baffo porta logo, l'inserto sulla griglia frontale inferiore, le maniglie delle portiere, le coppe ruota, le calotte degli specchietti e il paraurti posteriore. Questa scelta stilistica dona una nuova luce all'oro, il più classico dei metalli, che nelle ultime stagioni della moda è stato declinato in diverse sfumature. Per la Ypsilon Monogram è stata selezionata la tonalità chiara del light gold, che dona nuovi accenti di luce a tutti gli elementi legati all'identità di Ypsilon: i loghi sulle coppe e la firma Ypsilon sul montante centrale e sul portellone posteriore.

Gli interni, grazie alle nuove nuance gold sui fasciami dei sedili con il logo Y in ricamo oro su poggiatesta che impreziosiscono il classico motivo a chevron Lancia, valorizzano l'eleganza e la raffinatezza della nuova serie speciale. Tra i tanti contenuti di serie, spiccano climatizzatore, volante in pelle, radio Uconnect con schermo touch da 5 pollici, fendinebbia e sistema audio DAB, per offrire una qualità del suono superiore. La nuova Ypsilon Monogram adotta la trazione anteriore e propulsori brillanti nelle prestazioni, contenuti nei consumi e rispettosi dell'ambiente. La vettura può essere equipaggiata con il motore benzina 1.2 Fire Evo II da 69 Cv, un propulsore affidabile, adatto ai neopatentati grazie al rapporto potenza/tara inferiore ai 55 kW/tonnellata e alla potenza massima inferiore ai 70 kW. È disponibile anche nella versione con la doppia alimentazione a benzina e GPL. Completa la gamma l'ecologico 0,9 litri a metano da 70 Cv.

Per scoprire Ypsilon Monogram - che viene proposta a partire da 11.300 euro con finanziamento - sono previsti due Porte aperte in tutti gli showroom Lancia nei weekend del 19-20 e 26-27 ottobre. Con la nuova serie speciale della Fashion City Car, Lancia continua il suo dialogo con le donne attente allo stile, consapevoli che l'eleganza si esprima anche attraverso le parole e le azioni. Lancia Ypsilon, infatti, continua a essere l'auto del suo segmento più amata dalle donne italiane, e per il terzo anno consecutivo Ypsilon conferma il suo sostegno alla Fondazione Umberto Veronesi e l'impegno sul tema della prevenzione e della ricerca contro il tumore al seno, con la partecipazione alla PittaRosso Pink Parade e il progetto What a Wonderful Word.