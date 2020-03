Lancia Ypsilon Hybrid, dopo 500 e Panda arriva la terza proposta elettrificata di Fca

TORINO - Cresce l'interesse degli italiani per le motorizzazioni elettrificate e si moltiplicano di conseguenza le opportunità di scelta in questo ambito. Dopo aver lanciato le versioni MEHV 12 Volt di Fiat 500 e Fiat Panda, FCA si appresta ora a introdurre sul mercato la variante mild hybrid della Lancia Ypsilon. Una anticipazione arriva dal configuratore on line della marca dove si scoprono i prezzi per gli allestimenti Silver e Gold dotati dello stesso motore 3 cilindri 1.0 da 70 Cv, abbinato ad un sistema elettrico da 12 Volt, come nella 500 e nella Panda. Il listino per Lancia Ypsilon Hybrid parte da 14.450 euro.

L'allestimento Silver comprende la radio DAB integrata di serie, il climatizzatore manuale e le coppe ruota di da 15 pollici in nero opaco. Lancia Ypsilon in allestimento Gold, sul quale fino al 31 marzo è previsto uno sconto promozionale che ne riduce il costo a 10.900 euro, aggiunge i cerchi Style da 15 pollici, i fendinebbia, il volante e pomello la cuffia del cambio in pelle ela radio DAB Touchscreen Uconnect da 5 pollici con comandi al volante e Bluetooth. Con la motorizzazione 3 cilindri 1.0 da 70 Cv, Lancia Ypsilon è omologata con un consumo combinato ciclo NEDC di 4/4,1 litri per 100 km ed emissioni di CO2 pari a 90/92 g/km.