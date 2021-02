Lancia Ypsilon si rinnova, sempre più raffinata e EcoChic. Tra le preferite dagli italiani, ora anche in versione ibrida

ROMA - Cambio d'abito per Lancia Ypsilon che in questo inizio 2021 si presenta con un nuovo look, nuovi allestimenti e una gamma motori rinnovata. Contemporanea, tecnologica, 100% EcoChic e sempre elegante e raffinata Lancia Ypsilon è sempre stata sul podio del segmento B, guadagnandosi l'appellativo di fashion city car, perché i suoi clienti l'hanno scelta per lo stile, il design e quell'eleganza tutta italiana che da sempre la contraddistingue. ''Sin dal suo lancio nel 1985, 35 anni fa, Ypsilon, allora era la Y10, ha cambiato il segmento delle piccole cittadine che non è stato più lo stesso - commenta Luca Napolitano, Stellantis - Lancia Chief Executive Officer -. Ѐ stata la prima e l'unica a portare nel suo segmento stile, eleganza e contenuti da segmento superiore. E ciascuna delle 4 generazioni e delle 35 serie speciali, hanno contribuito al suo successo e a renderla unica.

In 35 anni sono oltre tre milioni gli esemplari di Ypsilon venduti, è leader nel suo segmento e la seconda auto più venduta del mercato. Nel 2020 ha adottato il nuovo powertrain Mild Hybrid con ottimi risultati: oltre 14 mila unità vendute con la nuova motorizzazione. Inoltre, sempre nel 2020, Ypsilon ha raggiunto la seconda miglior quota dal lancio del 2011 pari al 13,9%''.

L'eleganza e la raffinatezza vengono esaltate al massimo esternamente: tutti i cromi sono stati resi satinati - dal profilo della calandra alle maniglie, ai loghi Ypsilon presenti sulla vettura - oltre a conferire maggiore dinamicità e contemporaneamente ricercatezza e tecnologia. Anche la palette colori riserva delle novità, a cominciare dalla nuova proposta della nuance di lancio, il Blu Elegante: il passaggio alla nuova contemporaneità di Ypsilon è evidenziato dalla rivisitazione del Blu Lancia, che nella versione metallizzata Blu Elegante, appare ora più tecnico e ispirato agli oggetti di design.

Nuovo outfit anche per gli interni che si presentano in due allestimenti: Silver e Gold. Dall'eleganza casual alla ricercatezza estrema in perfetto stile Ypsilon, questa vettura introduce tra le novità l'adozione del Seaqual Yarn, un materiale innovativo e sostenibile.

Il rinnovamento del modello passa anche dalle dotazioni tecnologiche a bordo. Così la nuova Ypsilon offre un nuovo sistema di infotainment con radio 7" touchscreen e disponibilità di Apple CarPlay e Android Auto, per essere sempre connessi.

In gamma è disponibile anche la versione Ypsilon Hybrid EcoChic, l'ibrido secondo Lancia, equipaggiata con il motore a benzina Firefly 3 cilindri da 1 litro e 70 CV (51,5 kW), abbinato a un motore elettrico BSG (Belt integrated Starter Generator) da 12 volt e una batteria al litio che permette di ridurre i consumi e le emissioni di CO2 sino al -13% , rispetto alla corrispondente motorizzazione benzina, e consente di accedere ai benefici fiscali e di circolazione riservati ai veicoli ibridi, in base alle normative locali. Attenzione nei confronti dell'ambiente che si coniuga con cura e benessere per chi è a bordo. Nuova Ypsilon offre di serie su tutta la gamma il nuovo Kit EcoChic composto dal filtro aria abitacolo particellare polyphenol Prime.

La nuova Lancia Ypsilon può essere guidata con le soluzioni di mobilità di Leasys. Ad esempio, con il noleggio a lungo termine di Leasys si può avere la nuova Lancia Ypsilon 1.0 70 cv Firefly Hybrid Silver a 169 euro iva inclusa con la formula pay per use Leasys Miles Plus a 48 mesi. Tale formula permette di sostenere un canone base molto competitivo e pagare solo 0,18 euro/km per i chilometri effettivamente percorsi. I primi 1.000 chilometri sono già inclusi nel canone.