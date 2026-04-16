Lancia Ypsilon Turbo 100, nuova versione con il benzina manuale che completa la gamma

A volte, per essere moderni, non serve inseguire tutto. Basta capire cosa chiede davvero il mercato. È da questa idea che nasce la nuova Lancia Ypsilon Turbo 100, presentata a Milano come tassello finale di una gamma che adesso parla tre lingue diverse: benzina, ibrido ed elettrico. Una scelta che non guarda al passato con nostalgia, ma al presente con lucidità, rimettendo al centro una formula che in Italia continua a convincere: motore turbo, cambio manuale e un prezzo d’ingresso più vicino alle possibilità di un pubblico ampio.

Una risposta concreta al mercato italiano - Lancia ha scelto di muoversi in una direzione precisa: ascoltare chi, ancora oggi, cerca un’auto semplice, affidabile e facile da vivere ogni giorno. Nel segmento delle compatte urbane, il benzina manuale conserva infatti un suo spazio molto chiaro, soprattutto tra chi arriva da anni di guida tradizionale e non sente il bisogno di complicarsi la vita. La nuova Ypsilon Turbo 100 nasce proprio per questo cliente, fedele e pragmatico, che vuole ritrovare immediatezza e controllosenza rinunciare a comfort e qualità percepita.

Il piacere della guida torna al centro - Sotto il cofano c’è un tre cilindri turbo benzina da 1.2 litri, capace di erogare 100 cavalli, abbinato a un cambio manualea sei rapporti che restituisce alla guida un sapore più diretto. È una soluzione che parla a chi ama sentirsi parte dell’auto, a chi preferisce scegliere il ritmo, gestire la risposta del motore, mantenere un rapporto più fisico con la meccanica. In un tempo in cui tutto tende a filtrare, semplificare e automatizzare, questa Ypsilon rimette al centro la guida vera, senza effetti speciali.

Prestazioni, efficienza e sostanza - La nuova motorizzazione promette brillantezza nell’uso quotidiano, con una coppia generosa già ai bassi regimi e numeri che la rendono credibile tanto in città quanto fuori. Ma il punto non è soltanto la scheda tecnica. Il progetto racconta una vettura sviluppata con attenzione a consumi, affidabilità e costi di gestione, con intervalli di manutenzione lunghi e un impianto tecnico pensato per offrire continuità nel tempo. Anche dentro, la presenza della leva manuale cambia il linguaggio dell’abitacolo e rafforza quell’idea di concretezza elegante che resta uno dei tratti più riconoscibili del modello.

Una Ypsilon più accessibile, senza perdere immagine - L’altro elemento decisivo è il prezzo. La Turbo 100 si posiziona 3.000 euro sotto le corrispondenti versioni ibride e diventa così la porta d’ingresso più accessibile all’universo Ypsilon. Non è un dettaglio: è una dichiarazione di intenti. Lancia allarga il proprio raggio d’azione, prova a riportare dentro il marchio chi cerca uno stile riconoscibile ma anche una proposta economicamente più sostenibile. E lo fa senza impoverire il racconto dell’auto, sostenuto anche dalla nuova campagna con Greta Ferro, volto scelto per incarnare libertà, personalità e capacità di scegliere la propria direzione.