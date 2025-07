Land Rover a Goodwood, anche la potente Defender Octa diventa Black

In occasione del Goodwood Festival of Speed 2025, Defender, Jaguar, Range Rover e Discovery si presentano in scena con tre debutti ufficiali, ovvero Defender OCTA Black, Defender 110 Trophy Edition e il prototipo da rally Defender Dakar D7X-R Tre diversi e distintivi modelli Defender faranno il loro debutto mondiale al Goodwood Festival of Speed, che si terrà dal 10 al 13 luglio e dove il brand britannico mostrerà la sua ampia gamma di vetture. Sul fronte Defender, la protagonista sarà OCTA Black, interpretazione total black della 4x4 ad alte prestazioni. La Defender OCTA Black scatenerà tutta la potenza del suo propulsore V8 Twin Turbo 4,4 litri da 635 CV sulla famosa salita di Goodwood, dove non mancherà nemmeno il Deep Sandglow Yellow della 110 Trophy Edition, costruita per competere nella Defender Trophy recentemente annunciata.

Il team Defender Rally farà debuttare anche l'ultimo prototipo della sua auto da competizione, la Dakar D7X-R, sulla celebre salita e nell'Off-Road Arena. Sara Price, quattro volte vincitrice di una tappa della Dakar, guiderà giovedì e venerdì, prima di passare il testimone nel weekend a Stéphane Peterhansel, 14 volte vincitore della Dakar. Gli appassionati di rugby potranno anche osservare il Women's Rugby World Cup 2025 Trophy Vehicle, un Defender 110 plug-in electric hybrid personalizzato ad hoc, che trasporta il trofeo della competizione. Defender è un Principal Partner della Women's Rugby World Cup 20255, che inizierà il 22 agosto.

Range Rover, dal canto suo, a Goodwood celebra i suoi 55 anni di storia con una serie di veicoli tra i più amati di sempre, a cui si affiancheranno le anteprime delle ultime novità della scuderia SV, la serie di modelli più lussuosi e performanti della gamma, a cominciare dalla Range Rover SV Black. Per il suo debutto pubblico nel Regno Unito, al Goodwood Festival of Speed 2025 ci sarà anche la Jaguar Type 00. La storia e la tradizione di Jaguar saranno invece rappresentate dalla XJS, che nel 2025 festeggia il suo 50° anniversario,