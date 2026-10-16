Land Rover, arriva l'Alasia Pack per Defender con dettagli in rame. Finiture ispirate all'isola di Cipro

Defender introduce l'Alasia Pack, un nuovo pacchetto di personalizzazione disponibile da subito per i clienti europei sulle versioni 90, 110 e 130. La novità riguarda soprattutto il design esterno, con dettagli nella finitura Cyprus Copper che richiamano il rame e aggiungono un elemento distintivo alla gamma del marchio britannico, noto per le sue vetture fuoristrada. Il nome Alasia rimanda all'antica denominazione di Cipro, isola che nell'antichità rappresentava una fonte importante di rame per le civiltà del Mediterraneo. Il materiale, simbolo di resistenza e lavorazione artigianale, ispira la nuova caratterizzazione estetica della Defender, pensata per coniugare robustezza e ricercatezza stilistica.

La finitura Cyprus Copper interessa diversi elementi della carrozzeria, tra cui le scritte Defender anteriori e posteriori, la barra della griglia frontale, le prese d'aria laterali e i ganci di traino posteriori. Il risultato è una serie di accenti color rame che si inseriscono nel design della vettura senza modificarne l'impostazione complessiva. Il lancio dell'Alasia Pack pone in particolare l'accento sulla Defender 90, la variante a tre porte della famiglia, che può essere abbinata a un kit opzionale denominato Spare Wheel Removal.

Disponibile esclusivamente per questa versione, il sistema consente di eliminare la ruota di scorta montata sul portellone posteriore, con vantaggi in termini di manovrabilità negli spazi ristretti, visibilità posteriore e facilità di apertura del portellone, che richiede meno spazio. La configurazione mantiene inoltre la compatibilità con i portabici standard. La Defender 90 può essere configurata anche con un sedile centrale anteriore aggiuntivo, noto come jump seat, che porta la capacità complessiva fino a sei posti.

La seconda fila con seduta frazionata 40:20:40 permette di modulare lo spazio destinato ai passeggeri e ai bagagli, mentre la capacità di carico può raggiungere i 1.500 litri. L'Alasia Pack rientra nella strategia di personalizzazione della gamma Defender, che comprende le varianti 90, 110 e 130, con configurazioni in grado di ospitare fino a otto persone a seconda del modello. Il marchio, parte del gruppo JLR, continua così a puntare su un'identità che combina capacità fuoristradistiche, versatilità d'impiego e possibilità di personalizzazione, con un nuovo pacchetto estetico destinato al mercato europeo.