Land Rover, un Defender in edizione limitata prenotabile online: è il 72 Yrs Web Edition

ROMA - Quando nacque, 72 anni fa, la Land Rover Defender segnò una svolta epocale nel mondo dei fuoristrada, all’epoca relegati in una nicchia del mercato e non ancora capaci d’imporsi come mezzi polivalenti, adatti all’avventura e all’uso quotidiano. In vista dell’arrivo del nuovo Defender, ultima evoluzione del fuoristrada più iconico e versatile del mondo (non per niente lo utilizzano da sempre forze armate, corpi di polizia, istituti scientifici, organizzazioni del calibro della Federazione Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa), la filiazione italiana di Land Rover ha deciso di celebrare l’evento in modo speciale, e cioè con un’edizione limitata di 72 unità ordinabili esclusivamente online.

Si chiama dunque Defender 72 Yrs Web Edition l’auto che farà da apripista all’arrivo sul mercato italiano del fuoristrada inglese di nuova generazione. Gli ordini, già aperti, saranno disponibili fino al 29 febbraio 2020 sul sito della Casa: www.landrover.it/vehicles/defender/72-yrs-web-edition.html. Il prezzo di listino è di 83.190 euro, ma a coloro che aderiranno all’iniziativa della prenotazione digitale viene proposta una formula di finanziamento che include un anticipo di 21.260 euro e 36 rate da 720 euro l’una, comprensive di assicurazione RCA, furto e incendio, con limite di 75.000 km di percorrenza.

Successivamente alla prenotazione, e previo deposito dell’importo cauzionale, il cliente sarà ricontattato dal call centre Jaguar Land Rover Italia che lo guiderà nei passi successivi e potrà fornirgli ulteriori dettagli e supporto per ogni possibile esigenza. Il contratto di acquisto del veicolo sarà ratificato e interamente gestito presso la concessionaria che il cliente sceglierà come riferimento. L’acquisto dovrà essere formalizzato con la sigla del contratto entro il termine di 27 giorni dalla data di prenotazione, termine massimo di validità della prenotazione effettuata che, altrimenti, decade automaticamente.

Le 72 Land Rover proposte con questa originale formula di prenotazione adottano la carrozzeria 5 porte e la motorizzazione diesel 2.0 da 240 cv. Nel prezzo sono comprese numerose dotazioni mirate all’estetica, al comfort e alla tecnica, come la verniciatura Indus Silver con pellicola satinata e finiture esterne nere, i cerchi in lega da 20 pollici, il tetto panoramico, una terza fila di sedili a comando manuale, il climatizzatore trizona con ionizzatore, il Rear Cooling Assist e sensore di qualità dell’aria, il sistema di infotainment con display da 10 pollici, lo smartphone pack, le sospensioni pneumatiche e il Terrain Response 2.

La Defender 72 Yrs Web Edition – vale la pena ricordarlo – viene prodotta in 72 esemplari esclusivamente per l’Italia, che è da sempre uno dei mercati principali per il marchio inglese. Anche in questa ottica va interpretata la scelta di Land Rover Italia, che in una nota diffusa in coincidenza con l’apertura degli ordini online ha ricordato come l’azienda si ponga “l’obiettivo di proporre iniziative esclusive e innovative che possano intercettare nuove esigenze in linea con i tempi e capaci di superare le aspettative”.