Land Rover Defender rende omaggio a Churchill con la Classic Defender V8 Churchill Edition
Jaguar Land Rover celebra il meglio dell'avventura alla Monterey Car Week
Il programma di personalizzazione Works Bespoke di Jaguar Land Rover ha presentato una nuova creazione in edizione limitata, la Classic Defender V8 ispirata alla Land Rover Series I di Winston Churchill oggi conservata al Museo Emil Frey Classics a Safenwil in Svizzera. Realizzata solo in livrea Bronze Green, la Classic Defender V8 Churchill Edition mostra numerosi dettagli della versione storica donata a Winston Churchill il 30 novembre 1954, in occasione del suo 80° compleanno per girare nella sua tenuta di Chartwell. Sono numerosi i richiami alla versione storica, come il paraurti anteriore zincato, la griglia in rete metallica e la cornice dei fari anteriori in nero opaco.
Evidente il rimando della decalcomania «UKE 80» (nome di registrazione dell'esemplare dell'ex primo ministro inglese) sui parafanghi anteriori e una targhetta personalizzata sul retro. Saranno dieci gli esemplari che verranno realizzati su richiesta e saranno due le versioni: 110 o 90 Station Wagon oppure la variante 90 Soft Top. Gli interni sono rivestiti in pelle semi-anilina Bottle Green della Bridge of Weir , che si estende alle maniglie di tenuta dei passeggeri, abbinata ai particolari e al rivestimento del cielo Windsor Ebony, mentre il cruscotto sfoggia un orologio con quadrante blu e striscia rossa, un richiamo allo champagne Pol Roger Sir Winston Churchill.
L'edizione limitata monta un V8 benzina da 5.0 litri, che eroga 405 CV e 515 Nm di coppia, abbinato a un cambio automatico ZF a 8 velocità.