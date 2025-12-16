Land Rover, Defender V8 mette il vestito della estrema Octa grazie al programma Works Bespoke

La Classic Defender V8 amplia le possibilità di personalizzazione e diventa ora disponibile con le stesse tinte e finiture della Defender Octa, il modello che rappresenta il vertice delle prestazioni estreme su strada e in fuoristrada della famiglia Defender. Grazie al programma Works Bespoke, i clienti possono configurare la propria Classic Defender V8 scegliendo tra i colori esclusivi Octa Petra Copper, Faroe Green e Sargasso Blue, oltre al Narvik Black della Octa Black e al Patagonia White. Restano inoltre disponibili le tinte già presenti in gamma, come Borasco Grey, Carpathian Grey e Charente Grey. Ogni veicolo richiede circa 300 ore di lavorazione in verniciatura, dalla preparazione alla lucidatura finale, ed è proposto con finitura lucida o satinata, sviluppata per richiamare l'effetto del Matte Protecting Film disponibile sulla Defender Octa.

Per la prima volta sulla Classic Defender V8 debutta anche l'utilizzo dei rivestimenti Ultrafabrics Pu, proposti nelle tonalità Khaki Green, Light Cloud e Lunar, affiancati alla pelle semi-anilina Burnt Sienna. Per l'abbinamento con la Octa Black è disponibile anche la pelle Ebony. I clienti possono inoltre optare per sedili sportivi Recaro riscaldabili e lavorare a stretto contatto con il team Land Rover Classic per replicare fedelmente colori e finiture su volante, leva del cambio, cruscotto e pannelli porta. Tra le soluzioni esclusive figurano anche la griglia del radiatore Gloss Black, ispirata a quella della Octa per ottimizzare il raffreddamento e lo script sul cofano in Chopped Carbon Fiber.

«La Defender OCTA è la Defender più dinamica e potente mai realizzata, mentre la Classic Defender V8 è estremamente ricercata - ha dichiarato Dominic Elms, Managing Director di Jaguar Land Rover Classic - e dalla presentazione della Octa nel 2024 abbiamo registrato una forte richiesta di versioni Classic Defender V8 ispirate a questo modello, che ci ha spinto a sviluppare nuove tecnologie di verniciatura e materiali».