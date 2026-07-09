Land Rover Defender Vertex, un'iniezione di carattere e personalità. Il V8 biturbo 4.4 litri montato su OCTA da 540 cv

Land Rover aggiunge alla gamma Defender la nuova variante Vertex, che sfoggia nuovi paraurti anteriori e posteriori allargati e dall'aspetto più robusto, la griglia frontale più ampia e fendinebbia rivisti. Inoltre, aggiunge lo spoiler posteriore Gloss Black, pinze freno anteriori gialle e ganci di recupero posteriori a vista dello stesso colore. A questi elementi si sommano i rivestimenti inferiori della carrozzeria in tinta, mediante i quali il profilo dell'auto appare più basso e la fiancata più lunga. Completano il quadro estetico i nuovi cerchi da 22 pollici Diamond Turned in Satin Dark Grey con contrasto Carpathian Grey e sono disponibili i cerchi da 22 pollici in Gloss Black o da 20 pollici in Satin Dark Grey.

Sei le livree disponibili, che rispondono ai nomi di Fuji White, Santorini Black, Woolstone Green, Borasco Grey, Carpathian Grey e Patagonia White Matte Wrap, a cui è possibile abbinare il Matte Protective Film e, per la prima volta, aggiungere anche il Gloss Protective Film. All'interno, la vettura può essere equipaggiata con sedili in Windsor Leather e in tessuto Forged nelle tonalità Ebony o Caraway/Ebony o con sedili in Ultrafabrics dalla colorazione Light Cloud/Lunar.

Sulle varianti 90 e 110 sono di serie il Climate Control a tre zone, il Cabin Air Purification Plus, il sensore della qualità dell'aria e la presa di corrente domestica, mentre sulla versione 130 il Climate Control è a quattro zone. Contemporaneamente al debutto della variante Vertex, arrivano diverse novità per Defender, tra cui il nuovo Extended Exterior Pack, disponibile come accessorio per le versioni X-Dynamic SE, X-Dynamic HSE e V8, che annovera nuovi paraurti anteriori e posteriori allargati, lo spoiler posteriore e la cover della ruota di scorta in tinta di carrozzeria, in abbinamento a 4 tipologie di cerchi opzionali. Inoltre, Defender 110 offre la configurazione a 6 posti con il layout 2+2+2 e introduce due lussuose Captain Chairs nella seconda fila.

La gamma motori guadagna il nuovo propulsore benzina 6 cilindri 3.0 denominato P380 MHEV da 550 Nm di coppia, la nuova unità a benzina P300, sempre 6 cilindri 3.0, ma con 470 Nm di coppia e che sostituisce su alcuni mercati il 2.0 a quattro cilindri. Il V8 5.0 a benzina sarà appannaggio di mercati selezionati. Inoltre, il V8 biturbo 4.4 litri montato su Defender OCTA è stato aggiornato con il MY27 attraverso modifiche al collettore di scarico ed ha 540 CV di potenza e 750 Nm di coppia massima. Infine, arrivano su Defender il nuovo colore Namib Orange ed un assistente vocale che beneficia dell'ausilio dell'intelligenza artificiale.