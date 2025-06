Land Rover, Discovery Sport rinnova la gamma con Metropolitan e Landmark. Stile più dinamico e materiali premium

Discovery Sport rinnova la sua gamma introducendo uno stile più dinamico, materiali premium e una maggiore possibilità di personalizzazione, con l'arrivo delle nuove edizioni Metropolitan e Landmark. Questi modelli ampliano l'offerta del suv compatto e versatile di Land Rover, scelta prediletta dalla famiglie. La versione Metropolitan è l'ammiraglia della gamma, con dettagli eleganti, interni rifiniti in pelle Windsor, tecnologie avanzate come lo specchietto retrovisore ClearSight e la purificazione dell'aria in cabina. L'edizione Landmark rende omaggio alla tradizione del marchio con elementi iconici e soluzioni pratiche come il tetto panoramico, i supporti per tablet e la telecamera Surround View.

Anche la versione Dynamic S è stata aggiornata, con un look più sportivo e tecnologie moderne come il quadro strumenti digitale e il nuovo touchscreen curvo da 11,4", supportato dal sistema Pivi Pro con Apple CarPlay e Android Auto di serie. Tutta la gamma può essere arricchita con pacchetti accessori mirati alle diverse esigenze, come Beach Days, Road Trip, Snow Days, Biking Adventures e Pet Pack, per viaggi all'insegna della versatilità. Discovery Sport continua a offrire motorizzazioni efficienti, tra cui ibride plug-in con un'autonomia elettrica fino a 61 km e possibilità di ricarica rapida, oltre a propulsori diesel mild-hybrid per un'esperienza di guida fluida ed economica. Disponibile anche con sette posti, il suv è già ordinabile a partire da 55.500 euro.