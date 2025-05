Land Rover, il ritorno di un'icona: ecco la Classic Defender V8 Soft Top

Un modello intramontabile. Land Rover Classic conferma il ritorno di un'icona con il lancio della Classic Defender V8 Works Bespoke Soft Top, che rende omaggio alle precedenti generazioni di Defender Soft Top. Disponibile esclusivamente sul telaio a passo corto da «90», la Soft Top - la prima Defender Soft Top dal 2016 - segue l'introduzione nel 2024 del nuovo servizio Works Bespoke. La Soft Top offre ai clienti un nuovo modo di esprimere la loro visione da sogno di una leggendaria Classic Defender. Ogni esemplare inizia con un veicolo donatore di provenienza speciale, originariamente prodotto tra il 2012 e il 2016, che è stato completamente migliorato e riprogettato. Il risultato è un veicolo unico, prodotto secondo gli standard OEM con in mente longevità, lusso e capacità.

La capote in tela su misura assicura una vestibilità perfetta, ed è disponibile in quattro colori: il nero di serie, e in più, sabbia, dark khaki e navy. Il suo design si ispira alla capote montata sull'ultima Defender uscita dalla linea di produzione nel 2016 e presenta fissaggi e cinghie autentici. Le sezioni laterali e posteriori possono essere slacciate e arrotolate per la guida all'aria aperta, pur mantenendo un certo grado di protezione dalle intemperie: Land Rover Classic ha inserito punti di ancoraggio aggiuntivi per mantenere la tela saldamente fissata, alle velocità autostradali. Il telaio della copertura è stato appositamente progettato per il nuovo modello, con il rinforzo che si ispira all'ambito Nas (North American Specification) 90 originale. È disponibile anche un «Bikini Hood» più piccolo, che protegge gli occupanti dei sedili anteriori, nella stessa gamma di colori. Una selezione di 49 finiture di vernice consente ai clienti di creare il loro look, mentre il servizio di abbinamento dei colori su misura Works consente ai proprietari di personalizzare ulteriormente la propria vettura.

L'alta personalizzazione riguarda sia gli esterni sia interni con dettagli come la griglia, le maniglie delle porte e il lettering del cofano, mentre è disponibile una scelta di cerchi Wolf da 16» o in lega Sawtooth da 18», i primi rifiniti in Black o Limestone. All'interno, ci sono cinque opzioni di pelle monocolore ed otto bicolore tra le quali scegliere, con colori come Caraway, Liberty Blue e Garnet, oltre a numerose altre finiture su misura. Tra gli accessori insoliti una cantinetta per vino a bordo e una rastrelliera per tavole da surf personalizzata. Tutti i veicoli Classic Defender V8 Soft Top sono equipaggiati con un motore Land Rover 5 litri V8 a benzina da 405 CV con 515 Nm di coppia. Questo è abbinato a una trasmissione automatica ZF a otto rapporti, che garantisce prestazioni senza sforzo e risposte precise.

La potenza del V8 è accompagnata da sospensioni e freni potenziati. Il set-up delle sospensioni è specificamente adattato alle caratteristiche uniche del 90 Soft Top e combina la capacità della Defender con un comfort superiore in tutti gli ambienti.Il supporto personalizzato dedicato è fornito dai team specializzati di Land Rover Classic a Coventry, nel Regno Unito, e a Essen, in Germania. I prezzi per la Classic Defender V8 Soft Top partono da 195.000 sterline (circa 229mila euro) più le tasse applicabili e ogni esemplare viene fornito con una garanzia di un anno a chilometraggio illimitato.