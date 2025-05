Land Rover, più stile e tecnologia per la gamma Defender 4x4. Aggiornamenti sui modelli Defender 90, 110, 130 e Octa

A più di cinque anni dal lancio, e dopo l'aggiornamento completo dello scorso anno, Defender MY26 riceve qualche ritocco nello stile e nei contenuti tecnologici, con un prezzo di listino che parte da 69.000 euro. Esteticamente si nota un nuovo design dei fari anteriori caratterizzati da una distintiva grafica una volta accesi, fendinebbia di serie e gruppi ottici posteriori a filo con lenti fumé. La nuova palette di colori e finiture esterne comprende le tinte Woolstone Green e Borasco Grey ed è completata da dettagli e materiali aggiornati. Per enfatizzare la presenza su strada, infine, sono disponibili nuovi cerchi in lega Diamond Turned Dark Grey da 22 pollici a sette razze. All'interno, invece, un touchscreen più grande, da 13,1 pollici, offre un controllo più intuitivo dell'infotainment ed è ben raggiungibile grazie al posizionamento ergonomico sulla plancia.

La consolle centrale consente di sfruttare al massimo lo spazio e presenta una sezione scorrevole, dove nasconde i piccoli oggetti. In alternativa, è possibile optare per il sedile centrale pieghevole ottenendo una pratica seduta per tre persone affiancate nella prima fila della maggior parte dei modelli. Per assistere i più avventurieri, Defender è ora disponibile con l'Adaptive Off- Road Cruise Control (opzionale), un'evoluzione dell'All Terrain Progress Control che consente al conducente di impostare il livello di comfort desiderato durante la marcia su terreni accidentati, in modo da potersi concentrare sullo sterzo del veicolo, migliorando la compostezza in fuoristrada e riducendo la fatica della guida. Il sistema regola automaticamente la velocità per mantenere il livello di comfort desiderato su superfici ondulate.

Infine, il nuovo Driver Attention Monitor 3 è dotato di una telecamera rivolta verso il conducente che può emettere segnali visivi e sonori per garantire che l'attenzione e la concentrazione nella guida rimangano costanti. Defender OCTA, la più prestazione della famiglia con il V8 biturbo da 4.4 litri a 635 CV, è stata rivista nei colori di carrozzeria, nelle quattro colorazioni interne e offre ora una scelta più ampia di combinazioni di cerchi e pneumatici, inclusi i cerchi in lega forgiata da 20 pollici.