Land Rover, tutti volti di Evoque e Discovery Sport. Da versione Bronze del Suv compatto ai 290 cv di Discovery Black

Tra design e motori potenti, propulsori ibridi plug-in ed edizioni speciali, il 2021 è stato un anno di novità per Range Rover Evoque e Land Rover Discovery. La prima delle due, SUV compatto di lusso secondo la casa britannica, è stata arricchito con il lancio della lussuosa Bronze Collection e della potente P300 HST, che sono andate ad affiancare la Evoque Autobiography lanciata nel 2020. Discovery Sport, invece offre ora gli efficienti motori diesel Ingenium mild-hybrid di nuova generazione, sistema di infotainment Pivi Pro e due edizioni speciali come l’accattivante Urban Edition e la potente Discovery Sport Black, con motore a benzina Ingenium da 290 CV. Sul fronte Evoque, la nuova Bronze Collection parte dal lusso e dal design Range Rover Evoque, basandosi sulla ricca dotazione dell’Evoque S.

Esternamente, il nuovo modello si distingue per il tetto a contrasto Corinthian Bronze, le prese d’aria laterali Burnished Copper e i cerchi in lega da 20« a cinque razze Satin Dark Grey. Tre i colori disponibili, ovvero Carpathian Grey, Santorini Black e Seoul Pearl Silver. All’interno, i rivestimenti in legno Natural Grey Ash, i tappetini Bronze Collection con angoli in metallo e i rivestimenti dei sedili in pelle goffrata Ebony, sono i dettagli che creano la sensazione di lusso. Range Rover Evoque P300 HST è inveceun»edizione speciale, motorizzata esclusivamente con il 2.0 Ingenium a benzina da 300 CV. Ispirata al look della Range Rover Sport HST, la nuova edizione si basa sulla Evoque R-Dynamic S e presenta una combinazione di aggiornamenti interni ed esterni. Per quanto riguarda il mondo Discovery Sport, la gamma prevede diverse opzioni di motore, tra cui l’ibrido plug-in P300e, presentato nel 2020, e i motori diesel a quattro cilindri di nuova generazione.

Disponibili in due potenze, i diesel D165 (163 CV) e D200 (204 CV) offrono maggiore efficienza, potenza più fluida e raffinatezza superiore, con emissioni di CO2 da 166 g/km1 e consumi da 6,3 l/100km1. Entrambi utilizzano la più recente tecnologia mild-hybrid (MHEV) di Land Rover se abbinati all’AWD, con una batteria per recuperare l’energia che sarebbe perduta in fase di decelerazione. La gamma benzina Discovery Sport si arricchisce poi con l’edizione Discovery Sport Black, alimentata da un motore turbo che eroga 290 CV.