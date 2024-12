Landtrek, l'evoluzione del pick-up firmato Peugeot. Ha nuovo motore 2.2 Multijet Diesel da 200 cv

Il pick-up Peugeot Landtrek si rinnova e punta a rafforzare la sua presenza in particolare in Africa, Medio Oriente e Sud America. Il nuovo Landtrek vanta un design muscoloso, un nuovo motore 2.2 Multijet Diesel da 200 CV abbinato a una trasmissione permanente a 4 ruote motrici e nuove tecnologie tra efficienza e sicurezza. Landtreck, lanciato nel 2020, è l'erede dei pick-up della casa del Leone: dal Peugeot 202 del 1938 al 404 degli anni '60, fino al 504 degli anni '70 e raccoglie l'eredità nel segmento dei pick-up da una tonnellata, che rappresenta 2,5 milioni di vendite annuali in tutto il mondo.

È venduto in circa 40 paesi, principalmente in Africa, Medio Oriente e Sud America. La nuova versione di Landtrek può contare su un'ampia scelta di motorizzazioni, tre configurazioni base (cabina, cabina singola o doppia cabina) e versioni per uso professionale e polivalente (professionale e tempo libero), oltre al piano di carico ad alta capacità, alla modularità avanzata e al comfort elevato. Sul fronte del design, Il nuovo Landtrek presenta una calandra verticale rimodellata con il nuovo emblema Peugeot al centro. Questa calandra è dotata di luci diurne a LED a forma di artigli. Il design dà anche priorità all'efficienza e alla robustezza con una sezione anteriore inferiore rinforzata con nuove cornici dei fendinebbia in nero lucido.

I numeri relativi alle dimensioni parlano riferiscono di una versione con cabina doppia, lunga 5,33 metri e dela versione con cabina singola che ha una lunghezza di 5,39 metri, tutte con una larghezza di 1,92 metri. All'interno, il design della plancia ruota attorno a una grande console e a un ampio touchscreen centrale HD da 10».