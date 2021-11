Landtrek sbarca in Sudafrica. Il pick-up Peugeot ha tecnologia top, modularità avanzata e piacere di guida di un Suv

Dopo Marocco, Tunisia, Ghana e Senegal, Peugeot Landtrek sbarca anche in Sudafrica, un mercato importante per la casa del Leone. Il nuovo Peugeot Landtrek è disponibile in versione Doppia Cabina, abbinata a una trasmissione a due o quattro ruote motrici, abbinata ad un motore Diesel. È quindi adatto all’uso professionale e familiare. La sua abitabilità è tra le migliori della sua categoria e le sue capacità gli permettono di soddisfare le richieste più esigenti del mercato sudafricano dei Pick-up (soprannominati Bakkies). È in grado di trainare fino a tre tonnellate e la sua portata utile supera la tonnellata. Inoltre, il Landtrek ha il pianale di carico più spazioso del segmento.

In termini di comfort di utilizzo, il Landtrek dispone di una tecnologia ai massimi livelli, una modularità avanzata e un piacere di guida degno di un SUV. Il Marchio Peugeot ha lavorato in stretta collaborazione con i migliori fornitori internazionali (europei, giapponesi e americani) per progettare questo nuovo veicolo. Pertanto, il nuovo pick-up è in linea con i migliori standard del mercato. Il design esterno esprime una personalità decisa che riprende il family feeling della gamma Peugeot. La griglia della calandra verticale, con il Leone al centro, è incorniciata da luci LED verticali, la nuova firma del Marchio.

All’interno, il touchscreen da 10 pollici ad alta definizione nella parte superiore della plancia riflette la progettazione meticolosa dell’abitacolo, che si ispira ad altri modelli Peugeot e presenta i toggles switches (tasti tipo pianoforte) che permettono di accedere a tutte le funzioni. Nuovo Peugeot Landtrek dispone degli equipaggiamenti di comfort di ultima generazione, presenti sui SUV del Marchio: connettività avanzata, climatizzatore automatico bi-zona, un touchscreen ad alta definizione da 10« compatibile con Apple CarPlay e Android Auto, oltre ad un hard disk da 10GB. La sicurezza è garantita da sei airbag e dall’ESP.

L’ESP è dotato della funzione Hill Descent Control (controllo della velocità in discesa), che mantiene il veicolo a una velocità controllata, permettendo al guidatore di concentrarsi solo sulla direzione del mezzo. L’ESP dispone anche dell’Hill Start Assist, l’assistenza alla partenza in salita. Il Trailer Swing Control (assistenza in caso di traino) permette all’ESP di agire automaticamente se il veicolo inizia a sbandare. I conducenti possono anche contare sul Lane Departure Warning (allerta di superamento della linea di carreggiata) sulla versione 4Action (4X4). Il suo motore Diesel da 1,9 litri, abbinato a un cambio automatico a 6 rapporti, sviluppa 150 CV e 350 Nm di coppia grazie a un turbocompressore a geometria variabile e alla testata a 16 valvole.